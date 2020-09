Gemeinsam mit Kultur-Moderator Peter Schneeberger besucht Harald Krassnitzer die "Orte der Kindheit" , zu sehen am 6. September um 9.05 Uhr in ORF 2. Foto: ORF/pre tv/Rene Schuh

Wien – Mit Harald Krassnitzer feiert einer der unbestrittenen Publikumslieblinge der heimischen Fernsehlandschaft runden Geburtstag: Der "Bergdoktor", "Winzerkönig" und vor allem "Tatort"-Kommissar wird am kommenden Donnerstag (10. September) 60 Jahre alt. Nicht viele Schauspieler sind derart präsent auf den Bildschirmen wie der gebürtige Salzburger – und derart etabliert in ihrer Position.

Geboren wurde Harald Krassnitzer am 10. September 1960 in Gröding bei Salzburg. Parallel zu einer Lehre zum Speditionskaufmann absolvierte er von 1984 bis 1988 eine Schauspielausbildung an der Elisabethbühne in Salzburg. Es folgten Engagements am Grazer Schauspielhaus, am Wiener Volkstheater und am Staatstheater Saarbrücken. Nach seiner Rückkehr an das Volkstheater, wo er von 1992 bis 1995 engagiert war, zog es den Salzburger dann aber bald in sein eigentliches Habitat: Das Fernsehen. Der Durchbruch gelang ihm hier 1997 als Nachfolger des bayerischen Schauspielers Gerhart Lippert als "Der Bergdoktor".

Zweifacher Romy-Preisträger

Bis 2005 war der zweifache Romy-Preisträger in der Rolle des Dr. Justus Hallstein zu sehen, danach folgte "Der Winzerkönig". 1999 wurde "Tatort", die seit 1970 produzierte Fernsehkrimiserie der ARD und des ORF, mit Krassnitzer als Chefinspektor Moritz Eisner um ein österreichisches Ermittlerteam erweitert, wobei seit nun mehr zehn Jahren mit Adele Neuhauser als Bibi Fellner eine kongeniale Partnerin an seiner Seite ist.

In den vergangenen 15 Jahren war der Schauspieler darüber hinaus neben einzelnen Theaterauftritten auch in Film- und Kinoproduktionen zu sehen, darunter als Schwiegermutter-Liebling in "Der Ferienarzt auf Korfu" (2003), in "Der Bär ist los" (2008) neben Erwin Steinhauer oder in "Hochzeit in Rom" (2017).

Das Schauspiel ist jedoch nicht das einzige künstlerische Betätigungsfeld des Vielarbeiters, der mit seiner Ehefrau, der deutschen Schauspielerin Ann-Kathrin Kramer, teils in Deutschland, teils in Tirol lebt: Im Vorjahr veröffentlichte Krassnitzer mit dem Buch "Rauhnächte" (Residenz Verlag) eine Zusammenschau seiner liebsten Erzählungen rund um die Rauhnächte.

Bekennender Sozialdemokrat

Neben seinen Film- und Fernsehengagements ist Krassnitzer Co-Eigentümer der Medienproduktionsfirma 'Blinklicht' und setzt sich auf verschiedensten Ebenen für wohltätige Zwecke ein. So ist der Star seit langem Unterstützer der Hilfsorganisation AMREF Austria (African Medical and Research Foundation), trat für die Opferschutzorganisation Weißer Ring in Aktion und engagierte sich 2015 bei den "Voices of Refugees" am Heldenplatz. Als bekennender Sozialdemokrat beteiligte sich Krassnitzer überdies immer wieder in SPÖ-Wahlkämpfen, Alfred Gusenbauer bezeichnete er stets als Freund. Und seit 2006 fungiert der Salzburger als Kuratoriumsvorsitzender der SPÖ-nahen Österreichischen Gesellschaft für Kulturpolitik. (APA, 2.9.2020)