Foto: Jung von Matt/Donau

Wien – Jung von Matt/Donau konnte sich im mehrstufigen Pitch gegen verschiedene Agenturen durchsetzen und betreut Burger King in Österreich für mindestens zwei weitere Jahre als Leadagentur. Aufgabe war es, Burger King neu zu positionieren, der neue Marken-Claim lautet "Time to King".

"Die Wucht an Auffälligkeit, gepaart mit dem äußerst geschmackhaft in Szene gesetzten Fokus auf DEN Moment, für den wir alle morgens aufstehen, hat uns davon überzeugt, dass wir mit Jung von Matt/Donau auch in den kommenden Jahren die Menschen in Österreich von unseren Produkten begeistern wollen", sagt Jan-Christoph Küster, CMO TQSR Group.

Und Fedja Burmeister, Geschäftsführer Beratung bei Jung von Matt/Donau, ergänzt: "Einen Etat zu verteidigen ist immer schwer. Wir sind ganz frisch an die Sache rangegangen und haben so unseren langjährigen Kunden überraschen und überzeugen können. Wir sind sehr happy, dass wir diese tolle Marke weiter betreuen dürfen". (red, 2.9.2020)