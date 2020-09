"The Division" kann bis zum 8. September kostenlos gesichert werden. Foto: Ubisoft

Ubisoft verschenkt kurzzeitig The Division für PC. Bis zum 8. September kann man sich den Loot-Shooter sichern und auch danach kostenlos weiterspielen. Einzig ein Account bei Ubisofts Plattform Uplay ist dafür nötig. Der Hersteller hat eine eigene Webseite mit dem Angebot eingerichtet, auf der man sich mit wenigen Mausklicks das Spiel sichern kann.

WIRSPIELEN

Worum es bei dem Spiel geht

The Division erschien 2016 und erhielt gute Wertungen. Der Loot-Shooter in Third-Person-Perspektive spielt in New York City, wo eine Epidemie die Stadt zum Erliegen gebracht hat. Die Spezialeinheit The Division versucht nun, die Gesellschaft zu retten und gegen Kriminelle anzukämpfen. Bei dem Game kann man nicht nur gegen Computer-Gegner, sondern auch gegen andere Menschen im Rahmen eigener PvP-Zonen antreten. (red, 2.9.2020)