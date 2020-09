Hasbro bringt ein neues "Monopoly", bei der "Loser" besser aussteigen. Hasbro

Hasbro bringt ein neues Monopoly für schlechte Verlierer. Bei dem Spiel zahlt es sich laut dem Hersteller aus, zu verlieren. Sollte man nämlich bei der neuen Version des Brettspiels Miete zahlen oder ins Gefängnis müssen, sammelt man sich sogenannte "Loser-Marken". Hat man vier Stück davon, erhält man diverse Vorteile. So muss an den "Loser" dann Geld gezahlt werden, wenn dieser auf ein Feld steigt, das im eigenen Besitz ist. Steuern sind ebenso nicht mehr zu bezahlen.

Grundstücke stehlen

Der "Loser" kann sogar gezogene Ereigniskarten einfach an Mitspieler weitergeben. Zudem ist es möglich, Grundstücke von anderen zu stehlen, wenn man auf das gleiche Feld zieht. Der bestohlene Spieler muss dann auch noch eine Runde aussetzen, was für zusätzliches Ärgernis sorgen dürfte. Bei diversen Versandhändlern ist das Spiel bereits aufgetaucht und soll Mitte September ausgeliefert werden. Der Preis liegt bei 30 Euro.

85 Jahre "Monopoly"

Im März feierte das Brettspiel seinen 85-jährigen Geburtstag. Eine Milliarde Menschen haben das Spiel bislang genutzt. Monopoly ist mittlerweile in 114 Ländern in 47 Sprachen erhältlich. Hersteller Hasbro bringt immer wieder neue Versionen des populären Brettspiels auf den Markt. So gibt es seit 2019 etwa erstmals eine Version mit einer Ms. Monopoly. Die wohl exklusivste Version dürfte die NASA haben. Die Weltraumbehörde der USA besitzt eine Sonderanfertigung des Spiels, die auch im All benutzt werden kann. (red, 2.9.2020)