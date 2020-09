Die Regierung präsentierte am Mittwoch keine neuen Verschärfungen der Corona-Maßnahmen. Foto: APA/ROBERT JAEGER

Wien – Da standen sie wieder einer neben dem anderen in alter Eintracht: Kanzler, Vizekanzler, Gesundheitsminister, Innenressortchef – das österreichische Corona-Regierungsquartett. Zuletzt war oft der grüne Gesundheitsmann Rudolf Anschober alleine vor die Presse getreten, dann die Soloerklärung von Sebastian Kurz vergangenen Freitag, die Rede von Anschober am Dienstag und die ständigen Gerüchte, es knirsche leise im türkis-grünen Gebälk – im Pressefoyer nach dem ersten Ministerrat seit der Sommerpause wurde wieder Zusammenhalt zur Schau gestellt, bevor Österreich in den Corona-Herbst schlittert.

Inhaltlich war die Verkündung dann aber doch deutlich mauer als prognostiziert. Im Vorfeld wurde – befeuert durch verheißungsvolle Ansagen von Regierungsmitgliedern – erwartet, dass heute eine Verschärfung der Maßnahmen kommuniziert werde. Schlussendlich wurde es ein Appell an die Eigenverantwortung. Lediglich eine Empfehlung gab es von Kanzler Kurz und Gesundheitsminister Anschober: Bei privaten Zusammenkünften sollen sich nicht mehr als 25 Personen versammeln.

Maske, Abstand, Hygiene

Um gut über den Herbst und Winter zu kommen und die Gefahren des gesteigerten Aufenthalts in Innenräumen zu begegnen, bittet die Regierungsspitze zudem, aufs Abstandhalten und die bekannten Hygienemaßnahmen zu achten und sich und andere durch das Tragen der Mund-Nasen-Maske zu schützen.

Bezüglich Feierlichkeiten im privaten Bereich hofft Kurz auf den Hausverstand der Bevölkerung. Auch Weihnachtsfeiern sollten nur zahlenmäßig eingeschränkt stattfinden. Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) warnte: Beim herbstlichen Rückzug in Innenräume "kuschelt das Virus mit". Anschober ging auch auf überheizte Räume ein: "23, 24, 25 Grad ist zu viel."

Für den Sommer 2021 zeigte sich Kurz erneut optimistisch. Angesichts der Fortschritte in der Medikamenten- und Impfstoffentwicklung könnte dieser aller Voraussicht nach wieder ein normaler sein, so Kurz. Für Freitag stellten er und Anschober erneut die Präsentation der Corona-Ampel in Aussicht. Für jede Farbe sollen konkrete Maßnahmen verkündet werden, die dann gelten, wenn sich die Situation in einzelnen Regionen zuspitzt. (Katharina Mittelstaedt, APA, 2.9.2020)