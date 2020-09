Dieses Wahlplakat sorgt aktuell für Debatten im Netz. Foto: Screenshot/WebStandard

Ein Plakat auf dem Wiener Rathaus, das zum Wählen aufruft, sorgt aktuell für Aufregung im Netz. Geworben wird von der Stadt Wien groß für die Landtags- und Gemeinderatswahlen der Bundeshauptstadt am 11. Oktober. 15 mal 34 Meter ist das Plakat der Stadt Wien groß, das laut einer Aussendung "alle anderen Plakate in den Schatten stellt". Bei so manchen Usern kommt der Aufruf allerdings nicht so gut an.

Kein Fake

Auf Twitter und Reddit fühlen sich einige Nutzer nämlich an Plakate der Nationalsozialisten erinnert. Die Debatte wurde durch ein Posting im Wien-Subreddit entfacht. Dort merkte ein User spöttisch an, dass das Gezeigte ihm bekannt erscheine. In den Kommentaren zeigen sich so manche Poster fassungslos. Ein Nutzer schreibt etwa von "Mein Wahl-Kampf", andere vermuten, dass es sich um eine Photoshop-Aktion handelt.

User fordern, dass das Plakat entfernt wird

Das Plakat gibt es aber tatsächlich. Im Falle des Reddit-Postings wurde dieses aber unvorteilhaft ausgeschnitten. Nach erster Aufregung auf Reddit, haben nun aber auch Twitter-User das Bild für sich entdeckt. Falter-Chefredakteur Florian Klenk forderte etwa, dass man das Plakat entfernen sollte. Auf der Microblogging-Plattform können viele User selbst nicht glauben, dass das Bild echt ist. (red, 2.9.2020)