Silvia Schneider kocht für Sky-Sendung "MasterChef Celebrity". Foto: Sky

Wien/Unterföhring – Ab dem 14. September kocht sich Moderatorin Silvia Schneider auf ORF 2 wie berichtet werktags mit der neuen Show "Silvia kocht" durch die verschiedenen österreichischen Lande. Parallel dazu kämpft die 38-Jährige aber auch in Deutschland um Kochmeriten – sie ist Teil der am Montag gestarteten Promistaffel des Sky-Formats "MasterChef" unter dem Titel "MasterChef Celebrity".

Auf Sky One respektive Sky X in Österreich ist jeweils montags eine neue Folge der Sendung zu sehen, bis in einer großen Doppelfolge am 2. November der Gewinner oder die Gewinnerin am Kochtopf gekürt wird. Schneider muss sich dabei gegen Kollegen wie Hardy Krüger Jr., Beatrice Egli oder Jimi Blue Ochsenknecht behaupten. Bereits in der ersten Folge am Montag ausgeschieden ist hingegen die zweifache Boxweltmeisterin Susi Kentikian.

Sollte sich Schneider auch gegen die verbliebenen neun Konkurrenten durchsetzen, winkt ihr am Ende nicht nur der Titel des "MasterChef Celebrity", sondern auch 25.000 Euro Gewinnprämie, die an eine wohltätige Organisation gespendet wird. Die Entscheidung trifft hierbei die Jury, zu der neben Nelson Müller und Ralf Zacherl diesesmal auch Meta Hiltebrand gehört. (APA, 2.9.2020)