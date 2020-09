In dieser Galerie: 2 Bilder Alexej Nawalny befindet sich in einem künstlichen Koma und wird maschinell beatmet. Foto: Reuters Der Kremlkritiker wird in der Berliner Charité behandelt. Foto: Reuters/Michele Tantussi

Berlin – Bei dem in Deutschland in Behandlung befindlichen russischen Regierungskritiker Alexej Nawalny wurde nach Angaben der deutschen Regierung "der zweifelsfreie Nachweis" eines chemischen Nervenkampfstoffs aus der Nowitschok-Gruppe erbracht. Auf Veranlassung der Berliner Charite-Klinik, wo Nawalny behandelt wird, hatte ein Speziallabor der deutschen Bundeswehr eine toxikologische Untersuchung durchgeführt.

Außenminister Heiko Maas hat Russland aufgefordert, die Hintergründe im Fall Nawalny vollumfänglich aufzuklären. "Wir verurteilen diesen Angriff auf das Allerschärfste", sagte Maas am Mittwoch in Berlin. Es sei nun erwiesen, dass der Kremlkritiker Nawalny mit einem chemischen Kampfstoff vergiftet worden sei. "Umso dringlicher ist es nun, dass auch in Russland die Verantwortlichen ermittelt und zur Rechenschaft gezogen werden." Am Nachmittag sei der russische Botschafter in Berlin erneut ins Auswärtige Amt einbestellt worden, um ihm dies "nochmals unmissverständlich" deutlich zu machen.

Die deutsche Regierung werde mit ihren Partnern EU und Nato über eine "angemessene gemeinsame Reaktion beraten", sagte der deutsche Regierungssprecher Steffen Seibert. "Ferner wird die Bundesregierung mit der Organisation für das Verbot chemischer Waffen Kontakt aufnehmen".

Moskau: Keine Information zu Nawalny

Das russische Präsidialamt ist nach eigenen Angaben von der deutschen Regierung noch nicht über deren Stand im Fall Nawalny in Kenntnis gesetzt worden. Deutschland habe den Kreml noch nicht darüber informiert, dass es glaube, Nawalny sei mit einem chemischen Nervenkampfstoff der Nowitschok-Gruppe vergiftet worden, so Kremlsprecher Dmitry Peskow. Der russische Rubel weitete am Mittwochnachmittag seine Verluste zum Euro aus.

Zuvor hatte das deutsche Justizministerium einen Medienbericht bestätigt, demzufolge russische Ermittler von deutscher Seite Auskunft über medizinische Erkenntnisse eingefordert hatten. Der Moskauer Generalstaatsanwalt habe sich am 27. August an das Bundesamt für Justiz gewandt. Weitere Angaben wollte der Sprecher nicht machen. Die russische Zeitung "RBC" hatte berichtet, die russischen Behörden wollten Auskunft über die Behandlung Nawalnys, Ergebnisse von Blut- und Urintests sowie Erkenntnisse über Stoffe, die dabei gefunden worden seien.

Zusammenbruch auf Inlandsflug

Nawalny wird seit dem 22. August in der Berliner Charité behandelt. Der bekannte Kreml-Kritiker war am 20. August auf einem Inlandsflug in Russland zusammengebrochen. Zunächst wurde er im sibirischen Omsk behandelt, bevor er nach Deutschland geflogen wurde.

Russische Sicherheitsbehörden haben bisher erklärt, dass es keine Anzeichen für eine Straftat gebe – die Ärzte in Omsk hatten festgestellt, dass sie keine Hinweise auf eine Vergiftung gefunden hätten. Ein mutmaßlicher Anschlag auf Nawalny wäre indes kein Einzelfall: Russland wird schon für mehrere Giftattentate auf Regierungskritiker verantwortlich gemacht.

Zustand Nawalnys stabil

Die Charité hatte sich zuletzt am vergangenen Freitag zu dem Fall geäußert. In einer Erklärung hatte das Universitätsklinikum mitgeteilt, dass sich die Vergiftungssymptome bei Nawalny zurückbildeten. Sein Zustand sei stabil, er befinde sich weiter auf einer Intensivstation im künstlichen Koma und werde maschinell beatmet. Akute Lebensgefahr bestehe nicht, Langzeitfolgen der "schweren Vergiftung des Patienten" seien aber nicht absehbar.

Nowitschok (zu deutsch Neuling) gilt als einer der tödlichsten je erfundenen Kampfstoffe. Im Jahr 2018 wurde der frühere russische Doppelagent Sergej Skripal damit vergiftet. Entwickelt wurde die Serie von Nervengiften in den 1970er und 80er-Jahren von sowjetischen Forschern – im Geheimen, um internationale Verbote zu umgehen. (red, APA, 2.9.2020)