Oswald Hicker wechselt zu P3TV. Foto: P3tv/Markus Berger

St. Pölten – Oswald Hicker, bisheriger Chefredakteur und Geschäftsführer der Bezirksblätter Niederösterreich, wird ab 1. November 2020 Chefredakteur und des Geschäftsführer des niederösterreichischen Privatsenders P3tv. "Kaum ein Journalist in Niederösterreich kennt das Mediengeschäft so genau und in seiner Vielschichtigkeit wie Ossi Hicker, der die Bezirksblätter über Jahre hinweg als Chefredakteur und Planer zur größten Wochenzeitungen in Niederösterreich mitgeformt hat. Er ist nun genau der Richtige für diese Schlüsselstellen eines regionalen TV-Senders", sagt dazu P3tv-Geschäftsführer Michi Kostiha.

P3tv ist seit Dezember 1995 "on Air". Seit damals leitete Gründer Rudi Vajda den Privatsender als Chefredakteur und in wirtschaftlicher Hinsicht. Mit der Übernahme durch den Österreichischen Agrarverlag (ÖAV) stand ihm seit 2018 Michael Kostiha in der Geschäftsführung zur Seite.

"Täglich Alles", "News", "Vera", "Heute"

Oswald "Ossi" Hicker (47) stieg 1992 als Redaktionsaspirant zu Kurt Falks Tageszeitung "täglich alles" ein, 1997 wechselte er als Redakteur zu "News". Ab Sommer 2001 war Hicker als freier Journalist für verschiedene Medien tätig. Danach folgten Jobs als Chef vom Dienst der ORF-Talkshow "Vera" (2004), stellvertretender Ressortleiter Chronik des Nachrichtenmagazins "News" (2005) und bei der Frauenzeitschrift "Miss". Zwischen Juli 2006 und Februar 2010 war Hicker Chefreporter von "Heute". Ab Februar 2010 war Hicker Chefredakteur der "Bezirksblätter Niederösterreich", seit 2011 auch Geschäftsführer.

Trinkl folgt Hicker nach

Bei den Bezirksblättern Niederösterreich folgt ihm Christian Trinkl (40) nach. Trinkl begann 2006 als redaktioneller Mitarbeiter der Lokalausgaben St. Pölten und Lilienfeld, danach für die Ausgabe im Melk. 2011 übernahm er als erster Redaktionskoordinator die redaktionelle Steuerung des Mostviertels und wurde 2014 vom Branchenmagazin "Der Österreichische Journalist" zum "Lokaljournalisten des Jahres" gewählt. 2018 stieg Christian Trinkl dann zum stellvertretenden Chefredakteur der Bezirksblätter Niederösterreich auf. (red, 2.9.2020)