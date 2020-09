Hohe Medienaufmerksamkeit, aber kein Video im parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Die Abgeordneten müssen noch warten. Foto: Picturedesk/Schneider

Eines haben Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache, sein früherer Intimus Johann Gudenus und der Ibiza-Untersuchungsausschuss gemeinsam: Sie kennen bisher nur die vier veröffentlichten Minuten Bewegtbild der folgenschweren Videoaufnahmen aus der spanischen Finca. Zuletzt konnte der Kurier das siebenstündige Material sichten: Es wurde stundenlang bei reichlich Alkohol über einen offenbar schon im Vorfeld avisierten Krone-Deal verhandelt, aber beispielsweise auch über die Islamisierung Europas gesprochen. Wirkliche Überraschungen gab es nicht.

Die Opposition findet es aber skandalös, dass das Video in voller Länge im Kurier aufschlägt und nicht im U-Ausschuss, der am 9. September fortgesetzt wird. Der Letztstand war, dass der Ausschuss geschwärzte Abschriften von den zuständigen Behörden erhalten soll. SPÖ, FPÖ und Neos drohten wegen der Schwärzungen mit dem Gang zum Verfassungsgerichtshof. Doch nicht einmal diese Akten, die Straches Anwalt bereits medial kommunizierte, wurden bisher an den U-Ausschuss geliefert, wie die Opposition und das Parlament auf Nachfrage des STANDARD bestätigen. "Es ist gar nichts da, nada", sagt SPÖ-Fraktionsführer Kai-Jan Krainer.

Ein ausgeschlagenes Angebot

Auch auf das Ibiza-Video wartet die Opposition seit Monaten. Aber es kommt nicht. Die Oberstaatsanwaltschaft, die den U-Ausschuss anschließend beliefert, hat relevante Videoteile oder die geschwärzten Abschriften von den ermittelnden Staatsanwaltschaften noch nicht bekommen. Der nächste Termin für die Beweismittellieferung ist laut Oberstaatsanwaltschaft Ende September. Ob da schon Videoausschnitte oder die geschwärzten Transkripte mitgeliefert werden, kann ein Sprecher nicht sagen.

Ein Angebot des Berliner Anwalts Johannes Eisenberg, der den mutmaßlichen Drahtzieher des Ibiza-Videos vertritt, das Video an den U-Ausschuss zu übermitteln, lehnte der Ausschussvorsitzende Wolfgang Sobotka (ÖVP) vor geraumer Zeit ab. Seine Begründung lautete, dass die Verfahrensordnung es nicht zulasse, dass womöglich rechtswidrig erlangte Inhalte als Beweismittel im U-Ausschuss angenommen werden dürfen. Die Opposition rotierte.

"Das Sittenbild habe ich in wenigen Minuten kapiert"

Krainer hält das Video an sich für gar nicht so wichtig. "Das Sittenbild in Ibiza habe ich in wenigen Minuten auch kapiert", sagt er. Aber es gehe ums Prinzip, dass die notwendigen Akten auch einlangen. Viel ärgerlicher ist für Krainer aber, dass der U-Ausschuss aus seiner Sicht von Regierungsseite, vor allem durch die ÖVP, sabotiert werde. Dass etwa E-Mails aus den ehemals türkis-blauen Kabinetten von Kanzler Sebastian Kurz und seinem damaligen Kanzleramtsminister Gernot Blümel (beide ÖVP) fehlen. Die SPÖ verlangt eine Sonderpräsidiale zum Ibiza-Video im Parlament.

Die Online-Plattform Zackzack von Peter Pilz berichtete am Mittwoch darüber, dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft heuer am 30. Juli eine Ermittlungsanordnung gegen Andreas Holzer gerichtet haben soll. Holzer ist der Leiter der Soko Ibiza im Bundeskriminalamt und wird laut Bericht verdächtigt, eine unzulässige ÖVP-Nähe zu haben. Holzer soll 2015 nach Aufforderung der ÖVP in Ermittlungspläne gegen Ex-FPÖ-Chef Strache wegen möglichen Drogenkonsums involviert gewesen sein. Es gilt die Unschuldsvermutung. (Jan Michael Marchart, 2.9.2020)