SWITCHLIST

20.15 DOKUMENTATION

Digitale Bildungsschere Gerade die Corona-Pandemie zeigt Schwächen im Bildungssystem auf. Dabei wäre technische Chancengerechtigkeit die Mindestvoraussetzung, damit die Bildungsschere nicht noch weiter auseinanderklafft. Über Ethik fürs Digitale wird im Anschluss um 21.00 bei Gert Scobel diskutiert. Bis 22.00, 3sat

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Kampf um den See Immobilien an österreichischen Seen erleben einen ungeheuren Boom, gleichzeitig gibt es kaum noch freie Seezugänge. Als am steirischen Pibersteinsee bekannt wurde, dass ein Investor dort 140 Wohnungen errichten will, wurde eine Bürgerinitiative gegründet. Der Besitzer hat daraufhin den See für die Bevölkerung komplett gesperrt. Bis 22.00, ORF 2

Foto: ORF

22.10 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Impfen, streiten, demonstrieren –Spaltet Corona unser Land? Bei Michael Fleischhacker diskutieren Weltärzte-Präsident Frank Ulrich Montgomery, Biologe und Impfstoffkritiker Clemens Arvay, Virologin Christina Nicolodi, Arzt Paul Brandenburg und Biologin Ina Knobloch. Bis 23.15, Servus TV

22.30 MAGAZIN

Eco über den Überlebenskampf der Kultur- und Unterhaltungsbranche und Italiens Hoffen auf den Aufschwung. Bis 23.05, ORF 2

22.40 THRILLER

Unsane – Ausgeliefert (USA 2018, Steven Soderbergh) Das Smartphone als Freund oder Feind? Steven Soderbergh hat Unsane mit viel Lust an klassischen B-Movie-Versatzstücken auf einem solchen Gerät gedreht. Im Zentrum der Handlung steht Datenanalystin Sawyer Valentini (Claire Foy), die gerade von Boston nach Pennsylvania gezogen ist, um einem Stalker zu entkommen. In einer psychiatrischen Klinik will sie eine Therapie antreten.

Bis 0.35, ATV 2

23.05 TALK

Stöckl Kabarettist Michael Niavarani, Satirikerin Lisa Eckhart, Pharma-Unternehmerin Brigitte Annerl und Simulationsforscher Niki Popper sind zu Gast bei Barbara Stöckl. Bis 0.05, ORF 2

23.25 DISKUSSION

Nichts für die Tonne – Tschechiens Kampf gegen die Verschwendung Lebensmittelhändler sind in Tschechien verpflichtet, Waren zu spenden, wenn diese nicht mehr verkauft werden können. Der Film begleitet Helfer und Hilfsbedürftige in Prag. Bis 23.55, 3sat

0.25 THRILLER

Der geheimnisvolle Fremde (La Femme du Vème, F/PL/GB 2011, Paweł Pawlikowsk) Eigentlich ist US-Autor Tom Ricks nach Paris gekommen, um Ex-Frau und Tochter näher zu sein. Als er einen Job als Nachtwächter in einem heruntergekommenen Hotel annimmt, lässt er sich auf eine Affäre mit einer mysteriösen Witwe ein – mit verstörenden Folgen. Thriller mit Ethan Hawke, der immer interessanten Kristin Scott Thomas und der Stadt Paris als drittem Hauptdarsteller. Bis 1.45, RBB

Wird von Kristin Scott Thomas als geheimnisvolle Witwe in ihren Bann gezogen: Ethan Hawke als US-Autor in Paris in "Die geheimnisvolle Fremde", RBB, 0.25 Uhr. Foto: rbb/ARD Degeto/Jean-Claude Lothe