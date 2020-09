Weitere Auszeichnungen an Martina Hörmer (Ja! Natürlich), Ulf Schöttl (Manner), Mario Stadler (Erste Bank), Anna Maria Reich-Kellnhofer (Wiener Linien) und Sarah Müller (Kununu)

Die "Marketing Leader of the Year 2019" bei der Gala Dienstagabend.

Foto: Elisabeth Kessler, MOMENTUM Wien

Wien – Dienstagabend zeichnete Internet World Austria gemeinsam mit dem Marketing Club Österreich und Hauptsponsor Willhaben die besten Marketing-Experten des Jahres 2019 aus. Die Auszeichnung "Marketing Leader of the Year 2019" wurde in sechs Kategorien vergeben.

Judith Zingerle, sie leitet das STANDARD-Marketing, gewann in der Kategorie "Medien, Kultur & Entertainment". Die weiteren Kategoriengewinner sind Martina Hörmer (Ja! Natürlich!) bei "Handel", Ulf Schöttl (Manner) gewann die Kategorie "Industrie". Mario Stadler (Erste Bank) setzte sich bei "Finanzen & Telekommunikation" durch. Anna Maria Reich-Kellnhofer von den Wiener Linien holte den ersten Platz bei "Tourismus, Gastronomie, Verkehr & Logistik" und Sarah Müller (Kununu) entschied den Bereich "Beratung, Bildung, IT & Institutionen" für sich.

Sonnentor-Gründer .Johannes Gutmann wurde mit dem "Marketing Leader Award" für sein bisheriges Lebenswerk ausgezeichnet. Der Sonderpreis "Marketing Rookie of the Year" ging an die Makava-Erfinder und -Gründer Michael Wihan und Jan Karlsson, Platz zwei und drei holten Palmers-Marketingleiterin Lisa Reisenberger und Instahelp-CEO Bernadette Frech. (red, 2.9.2020)