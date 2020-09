Forenbeiträge in österreichischen Medien sind vom Gesetz ausgenommen

Für die türkis-grüne Regierung war es keine leichte Übung. Mehrere Verhandlungsrunden hatten keine Einigung gebracht und die Präsentation wurde mehrmals über Wochen verschoben. Für Donnerstagfrüh laden nun Justizministerin Alma Zadić, Verfassungsministerin Karoline Edtstadler, Frauen- und Integrationsministerin Susanne Raab sowie die Klubobfrau der Grünen Sigi Maurer zur Pressekonferenz, um das Gesetzespaket gegen "Hass im Netz" vorzustellen. Damit sollen Youtube, Facebook und andere große Social Media-Plattformen bei der Löschung hetzerischer und beleidigender Inhalte stärker in die Pflicht genommen werden. Der Entwurf des Gesetzes ist bereits am Mittwochabend im Netz auf der Seite der Europäischen Kommission zu finden – damit ist die Katze aus dem Sack.

Plattformen müssen demnach eine Meldestelle einrichten und Personal abstellen, das sich um Hass-Postings kümmert. Für betroffene Nutzer, deren Postings gelöscht wurden, soll es ein Beschwerdeverfahren geben. Damit soll "Overblocking" verhindert werden – also überschießende Eingriffe in die Meinungsfreiheit. Forenbeiträge in österreichischen Medien sind vom Gesetz ausgenommen, obwohl die ÖVP diese gerne "berücksichtigen" wollte. Die Grünen hielten erfolgreich dagegen. Die neuen Regeln gelten für Plattformen mit mehr als 100.000 Nutzern und einem Umsatz von 500.000 Euro. Wikipedia und Online-Händler sind ebenfalls von dem Gesetz ausgenommen.

Die Plattformen müssen "unverzüglich" löschen, wenn eine Rechtswidrigkeit bereits für einen juristischen Laien ohne weitere Nachforschungen offenkundig ist. Für Prüfung eines Postings gibt es sieben Tage Zeit. Verstoßen die Plattformen gegen das Gesetz, drohen hohe Geldstrafen.

Verschärfung

Vorgesehen sind außerdem strafrechtliche Verschärfungen. So soll Verhetzung nicht nur strafbar sein, wenn sie sich gegen ganze Bevölkerungsgruppen richtet, sondern auch wenn gegen einzelne Personen gehetzt wird, die diesen Gruppen angehören. Und "Upskirting" – also das verdeckte Fotografieren des Intimbereichs – wird unter Strafe gestellt. Auch sollen Menschen, die Ziele von Hass im Netz wurden, auf zivilrechtlichem Weg – ähnlich dem strafrechtlichen Mandatsverfahren – rasch und günstig gegen Verfasser derartiger Postings vorgehen können. (sum, 2.9. 2020)