Bei aktuellen Nvidia-Grafikkarten purzeln zurzeit die Preise. Foto: Nvidia

Die Vorstellung der neuen Nvidia-Grafikkarten hat dafür gesorgt, dass Besitzer aktueller Hardware diese auf eBay, Willhaben & Co verscherbeln. Die Präsentation am 1. September führte zu einem regelrechten Ansturm auf die Verkaufsplattformen. Im Stundentakt trudeln neue Angebote zu gebrauchten RTX 2080 und RTX 2070 ein. Da und dort lassen sich durchaus Schnäppchen erzielen, die vor wenigen Tagen noch undenkbar waren.

Digital Foundry

RTX 3080 80 Prozent schneller als RTX 2080

Der von Nvidia angekündigte Leistungssprung dürfte Wirkung gezeigt haben. Der US-Konzern will mit seiner neuen Hardware "den größten Durchbruch im PC-Gaming seit 1999" bieten. Auf dem Datenblatt dürfte dies dem Hersteller gelungen sein. Freilich werden aber erst Benchmarks und Tests zeigen, wie sich die neue Generation schlägt. Die Hardware-Experten von Digital Foundry erhielten immerhin eine RTX 3080 vorab. Diese ist teilweise 80 Prozent schneller als die RTX 2080.

RTX 3080 Ti mit 16 Gigabyte VRAM aufgetaucht

Die RTX 3070 landet bereits am 17. September im Handel für 499 Euro. Die RTX 3080 kommt eine Woche später um 699 Euro. Unterdessen ist auch eine RTX 3070 Ti aufgetaucht, die mit 16 Gigabyte VRAM ausgeliefert wird. Die RTX 3070 weist nur acht Gigabyte Videospeicher auf, was bei 4K-Gaming das Minimum ist. Die noch nicht vorgestellte Hardware wurde von Lenovo mit einem vorgestellten Komplett-System bestätigt. Weitere Leistungsangaben wurden jedoch nicht veröffentlicht.

NVIDIA GeForce

Warten auf Gegenschlag von AMD

Generell empfiehlt es sich also, noch bis zur Präsentation von AMD zu warten, die noch heuer Grafikkarten für den High-End-Markt präsentieren wollen. In diesem Segment war Nvidia bislang unangefochten und hatten deswegen freie Hand bei der Preisgestaltung. Der Preis der neuvorgestellten Hardware dürfte aber durchaus eine Kampfansage an AMD sein. Gerüchteweise sollen die "Big Navi"-Karten im November an den Start gehen. (dk, 3.9.2020)