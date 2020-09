Was letzte Preis? Foto: Sony

Mit Häppchen will Sony die PS5 schmackhaft machen. Immer wieder werden neue Videos veröffentlicht, die das Spielgerät und anstehende Games zeigen. Nun hat Sony einen neuerlichen Werbeclip veröffentlicht, der die Immersion der Konsole anpreist. Was der Hersteller aber weiterhin schuldig bleibt, ist der Preis. Langsam wächst auch die Ungeduld der Community.

PlayStation

Anmeldung zur Vorbestellung gestartet

Die Kommentare zu dem Video drehen sich nämlich darum, wie viel die Konsole kostet. Mittlerweile erlaubt der Hersteller nämlich eine Anmeldung für die Vorbestellung des Spielgeräts. Aktive Nutzer werden dabei bevorzugt. So muss nämlich der PSN-Account hinterlegt werden, sodass Sony prüfen kann, ob es sich bei dem potenziellen Käufer tatsächlich um einen Stammkunden handelt. Wie viel die Vorbestellung kostet, bleibt offen.

Vermeintliche Preise mehrmals entwischt

Sony spielt somit weiterhin mit geschlossenen Karten. Auch Microsoft will nicht den Preis der Xbox Series X verraten. Diverse Onlinehändler haben die PS5 bereits mit einem Platzhalter in ihren Stores aufgenommen. Dort entwischte auch immer wieder der vermeintliche Preis des Spielgeräts. So soll die PS5 mit Laufwerk 499 Euro und die digitale Version 399 Euro kosten. Bei der Xbox Series X wird davon ausgegangen, dass ebenso 499 Euro verlangt werden.

Fehler in der Vergangenheit begangen

Nun muss nur einer der Hersteller den ersten Schritt wagen. Microsoft war bei der Xbox Series X bislang sehr redselig – bis auf das Thema Preisgestaltung. Bei den vergangenen Generationen machten beide Hersteller Fehler. Die PS3 war aufgrund des hohen Preises anfangs zum Ladenhüter und auch die Xbox One hatte mit einem schlechten Start zu kämpfen, weil die Konsole deutlich teurer als die Konkurrenz war. Beide Hersteller wollen den Fehler nun offenbar vermeiden und den Preis erst kurz vor dem Start verraten. (red, 3.9.2020)