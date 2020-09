Wurden Ihre Erwartungen erfüllt? Was hat Sie beeindruckt, was hat Sie gestört?

Können Sie "Tenet" weiterempfehlen? Foto: warner

Der Titel ein Palindrom – ein Palindrom auch die Handlung. Eine Geschichte, die gleichzeitig vorwärts- und rückwärtsläuft. Eine globale Bedrohung, der man nur durch Manipulation der Zeit beikommen kann. Leicht macht es Christopher Nolan seinem Publikum auch bei seinem elften Spielfilm nicht – doch eben darum wurde der Science-Fiction-Agententhriller auch so gespannt erwartet. Dem ursprünglichen Premierendatum Mitte Juli machte Corona einen Strich durch die Rechnung, seit 26. August läuft der Film nun in den heimischen Kinos.

Das sagen die Kritiker

Volle fünf Sterne vergibt der "Guardian", der seinen Lesern empfiehlt: "Lassen Sie sich darauf ein!", der Film sei unglaublich verwirrend und unglaublich unterhaltsam, eine "Vision vom Ende der Welt". Auch die "New York Times" bewertet das "Intellektakel" positiv, sagt aber auch: "'Tenet' erfüllt alle Erwartungen außer jenen, dass die Erwartungen übertroffen werden." Der Film sei "faszinierend für die Sinne, das Herz berührt er jedoch nicht." "Hinreißend" findet das "Rolling Stone Magazine" die "schwindelerregende, fantastische" Geschichte, die man sich am liebsten auf der größtmöglichen Leinwand ansehen sollte.

Das Onlinemagazin "Vulture" zeigt sich weniger begeistert: "'Tenet' sei wie eine verschlossene Puzzle-Box, die leer ist." So spannend und visuell beeindruckend viele Szenen auch seien, die zunehmende Komplexität der Handlung erfordert viele sich lang dahinziehende Erklärungen, die beim Publikum Verwirrung, Gleichgültigkeit und schließlich Langeweile zur Folge haben.

In der STANDARD-Rezension heißt es: "Nolan hat nicht umsonst schon einen Film der Zauberei gewidmet ('Prestige', 2006) – und er macht es sich mit all dem analogen Material keineswegs leicht. Dennoch überzeugen in Tenet mehr die bravourösen Teilstücke, die der Film bisweilen aus zwei (zeitlichen) Richtungen abfährt, als die ganze Show. Nolan poliert alte Schauwerte auf, befreit manche Figur vom Staub der Vergangenheit, fügt dem Genre aber nur an der Oberfläche etwas hinzu: ein Stück vorwärts, eines rückwärts."

Was sagen Sie?

Hat der Film Ihre Erwartungen erfüllt oder gar übertroffen? Welche Szenen fanden Sie besonders beeindruckend, was hat Sie gestört? Wie bewerten Sie "Tenet" im Vergleich zu Nolans anderen Filmen? Diskutieren Sie im Forum! (aan, 7.9.2020)