Wien – Die Wien-Wahl rückt näher, der Wahlkampf nimmt Fahrt auf. Da werden Sujets designt, Verse gereimt und Spitzenkandidatinnen und -kandidaten abgelichtet.

Die FPÖ präsentierte ihre Plakate als Erste und bleibt sich treu: Kopftücher sieht man da genauso wie türkische Flaggen, inhaltlich bleibt der Fokus auf dem Ausländerthema. Bei den Grünen überraschte, dass Gesundheitsminister Rudolf Anschober auf den Plakaten zu sehen ist – Vizekanzler Werner Kogler übrigens nicht.

Die Pinken zeigen den Spitzenkandidaten Christoph Wiederkehr, der in der Wiener Bevölkerung noch um Bekanntheit ringt, dazu die Parteivorsitzende Beate Meinl-Reisinger. Die ÖVP wiederum setzt voll und ganz auf ihren Spitzenkandidaten Gernot Blümel, der bildfüllend auf jedem Sujet zu sehen ist.

Auch wenn ohnehin mehrere Parteien, darunter auch die des Bürgermeisters, schon seit Wochen Bilder ihrer Spitzenkandidaten in ganz Wien plakatieren: Die offizielle Kampagnenpräsentation der SPÖ ist bislang noch ausständig.

Wahlkampf in voller Fahrt

Nicht nur die immer höhere Plakatdichte in Wien macht die Wahl präsent – auch die Medientermine, zu denen die Parteien einladen, tragen ihren Teil dazu bei. Da ist Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Donnerstag etwa erst gemeinsam mit der Vizebürgermeisterin Birgit Hebein und der Stadträtin Ulli Sima (PÖ) in der Neubaugasse im Oldschool-Doppeldeckerbus zur Schlusssteinlegung in der Begegnungszone unterwegs, nur um zwei Stunden später in einer Schule im Zweiten über den Schulstart zu sprechen. Parteikollege und Stadtrat Peter Hanke hat derweil einen Termin mit der Ärztekammer zum Thema "Gesundheitsmetropole Wien".

Am selben Vormittag steht THC-Spitzenkandidat Heinz-Christian Strache zum Thema "Aktuelles" neben Sicherheitsexperten (und Parteimitglied) Zoran Kovacevic im Klubquartier, dort wettert er in erster Linie gegen Migranten und andere Parteien. Währenddessen enthüllen an anderen Stellen Wiens Neos und ÖVP vor Journalistinnen und Journalisten ihre Kampagnen. Es wird wohl bald noch bunter. (red, 3.9.2020)