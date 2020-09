Jubel und Prügel nach einem empty-net-goal der Avalanche.

Foto: APA/AP/Franson

Edmonton (Alberta) – Die Colorado Avalanche haben in den NHL-Play-offs mit einem 4:1 gegen die Dallas Stars ein Entscheidungsspiel erzwungen. Der Sieg am Mittwochabend (Ortszeit) war der 3:3-Ausgleich in der Serie, in der Colorado bereits 1:3 zurück gelegen war. Nun kommt es am Freitag zum entscheidenden Spiel sieben.

NHL

Der Sieger dort zieht ins Finale der Western Conference ein und trifft entweder auf die Vegas Golden Knights oder Vancouver Canucks. (APA; 3.9.2020)



Play-off-Ergebnis der NHL vom Mittwoch (2. Runde/Conference-Semifinale, "best of seven"):

Western Conference in Edmonton:

Dallas Stars – Colorado Avalanche 1:4 (Stand in der Serie 3:3)