Weit verbreitete Plattform fragt bei ausgiebigen Antworten nur nach Keywords – dies nutzen immer mehr Heranwachsende in den USA aus

Symbolbild: Schüler vor einem PC. Foto: imago/Mint Images

Künstliche Intelligenz findet auch in Schulen Einzug. Vor allem in den vom Coronavirus hart getroffenen Vereinigten Staaten setzen immer mehr Bildungsstätten auf Online-Tests, bei denen die Bewertung nicht mehr von Menschen übernommen wird. Wie The Verge berichtet, haben nun aber auch Schüler eine Möglichkeit gefunden, wie sie das System austricksen können. Konkret wurde die KI von Edgenuity zum eigenen Zweck genutzt.

Weit verbreitete Plattform

20.000 Schulen sollen die Plattform mittlerweile nutzen. 300 Online-Klassen werden von Edgeunity angeboten – die Sammlung deckt im Grunde das gesamte Schulangebot ab. Die Kurse bestehen aus Videos, Aufgaben sowie Tests und Prüfungen. Manche Schulen in den USA sollen ihren gesamten Unterricht aufgrund der Pandemie auf die Plattform verlagert haben. So auch jene Bildungseinrichtung von Lazare Simmons.

Antworten nach Keywords durchsucht

Der Mutter des Zwölfjährigen fiel auf, dass der KI-Lehrer die Antworten nur nach Keywords durchsucht. Ausgiebige Erklärungen werden von der Maschine nicht gern gesehen. Auf die Frage, welchen Einfluss die Lage von Konstantinopel auf die Macht des Byzantinischen Reichs hatte, gab die Mutter also Schlagwörter wie Reichtum, Karawane, Schiff, Indien, China und Mittlerer Osten an. Eine Erklärung ist dies nicht – trotzdem wurde die Antwort mit der Maximalpunktezahl belohnt.

Ohne "Hack" nicht bestanden

Laut dem Anbieter ist dies mit Absicht so. Befindet sich bei manchen Fragen nur ein Keyword in der Antwort der Schüler, wird die volle Punktezahl ausgeschüttet. Bei anderen Aufgabenstellungen wird nach der größtmöglichen Nennung der Schlagwörter bewertet. Mittlerweile haben auch andere Heranwachsende angefangen, das System für sich zu nutzen. Sie berichten davon, dass sie ohne den "Hack" nicht bestanden hätten.

Lehrer können Bewertungen ausbessern

Das letzte Wort hat aber immer noch ein Mensch. Sollte einem Lehrer auffallen, dass Schüler nur mehr Wortsalate abgeben, können sie die automatisierten Ergebnisse der KI immer noch überschreiben. Allerdings soll das bisher nie der Fall gewesen sein, wie gegenüber "The Verge" von den Jugendlichen betont wird. "Denen ist das einfach egal", merkte ein Schüler zuletzt an. (red, 9.9.2020)