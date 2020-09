Während sich so manche Ecken der Stadt über die Jahren nur wenig verändert haben, sind andere kaum wiedererkennbar, wenn man alte Aufnahmen mit heute vergleicht: Grüne Flächen sind Gebäuden gewichen, Straßen sind zugeparkter oder aber auch gänzlich autofrei geworden. Neue Stadtteile wurden aus dem Boden gestampft. Umgekehrt leben so manche Institutionen wie Kinos, Theater oder kleine Läden nur noch in der Erinnerung der Bewohner oder auf Bildern weiter. Oder Schriftzüge an Hauswänden lassen erahnen, um welches Gebäude oder Geschäft es sich früher gehandelt haben könnte. Doch glücklicherweise gibt es genügend Bildmaterial, das an das Wien vergangener Zeit erinnert.

Der Wiener Burgring mit dem Äußeren Burgtor um 1872. Foto: Michael Frankenstein

