Ein Selfie mit Commandante Messi.

Foto: Reuters/Doce

Barcelona – Die schmutzige Auseinandersetzung zwischen Lionel Messi und dem FC Barcelona geht weiter, die Fronten bleiben verhärtet: Am späten Mittwochabend endete das erste Gipfeltreffen zwischen Jorge Messi, dem Vater des Superstars, und Barca-Präsident Josep Bartomeu "ohne Ergebnisse", wie Mundo Deportivo vermeldete.

Es habe nicht einmal eine Annäherung gegeben, berichtete Marca. "Barca will auf keinen Fall über den Abschied von Leo verhandeln", schrieb das Blatt. Der Klub, der durch das 2:8 in der Champions League gegen Bayern München bereits in seinen Grundfesten erschüttert wurde, habe sogar eine Vertragsverlängerung um zwei Jahre bis 2023 angeboten.

Schon vor den Verhandlungen über einen Abschied von Lionel Messi aus Barcelona nach fast 20 Jahren hatte Jorge Messi die Situation als "schwierig" bezeichnet. Sein Sohn, den er berät, besteht weiterhin stur auf einen ablösefreien Wechsel, Barca pocht dagegen auf eine in Messis Vertrag festgeschriebene Ablösesumme von 700 Millionen Euro.

Keine Teilnahme am Training



Auch wenn Sport das Treffen als "freundschaftlich" bezeichnete: Die Lage bleibt verworren, es droht eine juristische Auseinandersetzung. Es gibt allerdings auch schon Spekulationen, dass der sechsmalige Weltfußballer widerwillig doch bleiben könnte, um dann eben im kommenden Sommer zu gehen – ablösefrei. So wird Axi Biancucchi, der Cousin von Messi, bei tuttomercatoweb.com zitiert, dass er das Gefühl habe, "dass sein Abschied von Barcelona nicht so klar ist".

Klar ist dagegen, dass Messi bislang das Training von Barca unter dem neuen Trainer Ronald Koeman boykottiert. Auch einen Corona-Test am Wochenende hatte der eigenwillige Argentinier geflissentlich ignoriert. Messi könnte wegen seiner Verweigerungshaltung eine Vertragsstrafe drohen. In spanischen Medien wird über 25 Prozent seines Monatsgehalts spekuliert, dies seien angeblich 850.000 Euro. Messis Jahresgehalt bei Barca würde demnach 40,8 (!) Millionen betragen.

500-Millionen-Euroin Manchester?



Unter den möglichen Abnehmern für den Superstar wird weiterhin Manchester City mit Messis Ex-Coach Pep Guardiola als Favorit gesehen. Ein Paket über 500 Millionen Euro für fünf Jahre soll auf den Edeltechniker warten. Aber auch Paris St. Germain wird häufiger genannt.

So oder so – Luka Modric von Real Madrid würde einen Weggang von Messi trotz der Rivalität zum FC Barcelona sehr bedauern: "Wenn es passiert, wäre das ein großer Verlust für das Prestige der Liga, wie damals, als Cristiano ging". (sid, 3.9.2020)