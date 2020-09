Innenpolitikredakteur Thomas Langpaul am 28. August bei einer Analyse in der "Zeit im Bild" mit Tarek Leitner (links). Foto: Screenshot ORF TVthek

Spätestens mit Jänner 2021 wechselt Thomas Langpaul ins ORF-Büro nach Washington. Der langjähriger Redakteur in der "ZiB"-Innenpolitik übernimmt die Büroleitung von Hannelore Veit, die sich mit Jahresende verabschiedet. Die Besetzung ist nach STANDARD-Infos ORF-intern fix, offizielle Bestätigungen stehen noch aus.

Thomas Langpaul ist Stellvertreter von Hans Bürger, dem Ressortchef Innenpolitik und Europa. Die Stellvertreterfunktion führt Langpaul auch auf seinem Twitteraccount.

Seine Nachfolge in der "ZiB"-Innenpolitik sei noch nicht geklärt, erklären Menschen im ORF mit Einblick in die Vorgänge. Die Stellvertretung sei keine offizielle Funktion und bringe vor allem organisatorische Aufgaben mit sich, fügen sie gleich an.

Es wäre nicht der Küniglberg, würden nicht dennoch schon Namen kolportiert für eine Nachfolge Langpauls in dieser Funktion. Genannt werden da derzeit etwa Simone Stribl, möglicherweise auch nur gerade durch die "Sommergespräche" besonders im Fokus, oder auch Claudia Dannhauser.

Langpaul stand auch schon in der STANDARD-Jahresvorschau für 2020 als aussichtsreicher Kandidat für das ORF-Büro in Washington. Er ist in den USA und Österreich aufgewachsen und seit 1990 beim ORF. (fid, 3.9.2020)