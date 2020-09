Solingen – In Solingen sind fünf tote Kinder gefunden worden. Das bestätigte die Polizei in Wuppertal am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Weiter Informationen waren zunächst noch nicht bekannt. Laut "Bild" wurden die Kinderleichen in einem Mehrfamilienhaus entdeckt. Einsatzkräfte der Polizei und Rettung sind vor Ort.

Solingen befindet sich im Bergischen Land in Nordrhein-Westfahlen und hat rund 160 000 Einwohner. Die (red, APA, 3.9.2020)