Österreichs Fußballnationalmannschaft trifft in Oslo auf Norwegen. Teamchef Franco Foda ist trotz prominenter Ausfälle zuversichtlich

Klagenfurt – Am Freitagabend fallen im von Zuschauern unbehelligten Ullevvaal-Stadion zu Oslo die Masken, die Abstandsregeln werden ausgesetzt. Österreich kickt zum Auftakt der Nations League, Abteilung B, gegen Norwegen (20.45 Uhr, ORF 1). Corona-bedingt ist es quasi ein Neuanfang, das letzte Länderspiel ist fast nicht mehr wahr, es fand vor 290 Tagen in Lettland statt. Die patscherte 0:1-Niederlage sei an dieser Stelle nicht erwähnt.

Die Österreicher haben sich in Klagenfurt im Rahmen der Möglichkeiten gut vorbereitet. Die Nations League ist fast ein Neuanfang. Foto: APA/EXPA/LUKAS HUTER

Teamchef Franco Foda sieht sich vor der Auferstehung mit mehreren Herausforderungen konfrontiert. Die Liste der Abwesenden ist so prominent wie lang (Alaba, Arnautovic, Laimer, Lazaro), der Fitnesszustand der Anwesenden ist unterschiedlich. Manche kamen direkt aus dem Urlaub ins Camp nach Klagenfurt, einige aus der Vorbereitung, andere wiederum stecken im Spielbetrieb. "Es gibt doch einige Probleme, das müssen wir ja nicht totschweigen", sagt Foda. "Es fehlen noch die Automatismen und auch der Rhythmus." Wobei er das niemals als Ausrede verwenden würde, sollte es eine Niederlage in Norwegen setzen. Wovon er natürlich nicht ausgeht.

Mit einem Feuerwerk ist kaum zu rechnen, die Aufstellung hat er traditionell nicht verraten. Immerhin hat er angekündigt: "Es wird auf jeden Fall einen Debütanten geben." Die beiden Anwärter sind Hoffenheims Christoph Baumgartner und Frankreich-Legionär Adrian Grbic, ihr Platz ist in der Offensive, Grbic stürmt bei Lorient hauptberuflich in der Mitte. "Sie sind jung, sie sind das erste Mal dabei. Da kann man nicht von heute auf morgen Wunderdinge erwarten. Aber es ist trotzdem wichtig zu sehen, wie sie sich in der Mannschaft verhalten."

Die Breite

Der Teamchef möchte seinen Kader im Hinblick auf die WM-Quali und die EM-Endrunde verbreitern. "Mit 20 Spielern zu planen für das nächste Jahr wäre fahrlässig." Fodas Respekt vor Norwegen ist vielleicht nicht ausufernd, aber doch groß. Den Gastgebern fehlt Regisseur Martin Ödegaard von Real Madrid, das könnte Österreichs Aufgabe erleichtern. "Wir wollen die aktivere Mannschaft sein und in Ballbesitz schnell nach vorn spielen. Es liegt an uns", sagt Foda, der die gegnerische Offensive um den Ex-Salzburger und Ist-Dortmunder Erling Haaland preist. "Er hat hohe individuelle Qualität. Unsere Verteidigung hat aber schon oft genug bewiesen, dass sie gegen Topstürmer gut ausschauen kann. Ich gehe davon aus, dass wir Haaland im Griff haben werden."

Das gelte auch für Alexander Sörloth und Joshua King. Der 24-jährige Sörloth ist Schützenkönig der türkischen Liga, hat für Trabzonspor 24 Tore erzielt.

Offen ist, mit welchem System Norwegens Sturm und Drang aufgehalten werden soll. Foda könnte auf eine Dreier-Abwehrkette setzen. Schlüsselspieler Marcel Sabitzer würde im 3-5-2 wohl als zweite, hängende Spitze fungieren. "Wir werden in Ballbesitz unsere Formation etwas verändern." Dann könnte es ein 4-2-3-1 sein, der Ball bleibt aber in jedem Fall rund.

Die Nations League zählt gewiss nicht zu den legendärsten Erfindungen, insofern ist es merkwürdig, dass der europäische Verband Uefa nur drei Wechsel gestattet – im Gegensatz zu fünf in nationalen und internationalen Klubbewerben. Dort wird auf Corona Rücksicht genommen. Foda stößt das sauer auf. "Das ist für mich von der Uefa unverantwortlich, gerade im Nationalteam, wo die Spieler, die dorthin kommen, die meiste Belastung haben, wurde die Regel ausgesetzt."

Letzte Gier

Kapitän Julian Baumgartlinger geht von einer sehr ambitionierten Leistung aus. "Wie müssen hochkonzentriert sein und mit der letzten Gier auf den Sieg antreten."

Nach der Partie ist vor der Partie, schon am Montag gastiert die rumänische Auswahl in Klagenfurt. Bis dahin werden die Masken wieder aufgesetzt und für Corona-Tests abgenommen. (Christian Hackl, 3.9.2020)