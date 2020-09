Putzfrau Alice (Sophie Quinton) trifft sich in "Unser Geheimnis" mit einer Frau, deren Portemonnaie sie bei der Leiche ihres Arbeitgebers gefunden hat, Arte, 20.15 Uhr. Foto: Calt Production/Noon/ARTE

20.15 FUSSBALL

Uefa Nations League: Norwegen – Österreich Auftakt der Nations League mit dem live übertragenen Gastspiel in Olso. Es kommentiert Thomas König, als Moderator ist Rainer Pariasek im Einsatz, die Analyse liefern Helge Payer und natürlich Herbert Prohaska. Bis 23.00, ORF 1

20.15 THRILLER

Unser Geheimnis (Tout contre elle, F 2018, Gabriel Le Bomin) Eine junge Putzfrau (Sophie Quinton) findet nicht nur die Leiche ihres Arbeitgebers, sondern auch das Portemonnaie von dessen Geliebter. Ein Finderlohn tut es nicht. Der Regisseur Gabriel Le Bomin hat aus dem Roman Spirales von Tatiana de Rosnay einen Thriller gestrickt. Bis 21.45, Arte

20.15 NÖSTLINGER-VERFILMUNG

Maikäfer flieg (A 2016, Mirjam Unger) Mirjam Unger hat die 1973 erschienenen Kriegserinnerungen von Christine Nöstlinger fürs Kino adaptiert und sich dabei vor allem an die Kinderperspektive gehalten, wodurch der Film gewonnen hat. Bis 22.00, 3sat

21.45 MUSIKDOKU

Aretha Franklin (F 2019, France Swimberge) Mit Songs wie Chain of Fools, I Say a Little Prayer, Think oder Respect stieg Aretha Franlin zur "Queen of Soul" auf. Die Doku skizziert die Karriere der 2018 im Alter von 76 Jahren verstorbenen Musikerin, die Unterprivilegierten eine Stimme gab und nie ihre Gospel-Wurzeln verleugnete. Bis 22.35, Arte

22.30 COMICVERFILMUNG

The Dark Knight (USA 2008, Christopher Nolan) Der britische Regisseur Christopher Nolan dunkelte das Batman-Universum deutlich ab. The Dark Knight ist der mittlere Teil seiner fulminanten Trilogie mit Christian Bale in der Hauptrolle. Bis 1.15, Puls 4

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Entführt und ausgestellt – Das vergessene Erbe der Völkerschauen Über ein Jahrhundert wurden Menschen unterschiedlicher Herkunft in Europa, den USA und Japan wie Ausstellungsstücke vorgeführt. Die Doku wirft ein Licht auf persönliche Schicksale und verdeutlicht ein Phänomen, das rassistische Stereotype befördert hat, die heute nachwirken. Bis 23.20, ORF 2

23.15 KONZERT

Beth Hart Mitschnitt eines Auftritts der US-Singer-Songwriterin im Pariser Olympia im März dieses Jahres. Bis 0.40, Arte

23.20 KOLONIALDRAMA

A United Kingdom (GB 2016, Amma Asante) Die Liebe einer britischen Büroangestellten (Rosamunde Pike) zum Prinzen von Botswana (David Oyelowo) stößt in den 1940er-Jahren auf heftigen Widerstand. Ein auf Tatsachen beruhendes Emanzipationsdrama von Amma Asante. Bis 1.00, ORF 2

1.00 KRIMI-ABSCHIED

Columbo – Die letzte Party (Columbo Likes the Nightlife, USA 2003, Jeffrey Reiner) Columbo (Peter Falk) hängt den Trenchcoat an den Nagel: Die Ermittlungen um einen Rave-Promoter 2003 waren sein letzter Einsatz, 35 Jahre nach dem Pilotfilm. Bis 2.25, ORF 2