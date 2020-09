Der Hafen wurde bei der Detonation Anfang August zerstört. Foto: EPA/WAEL HAMZEH

Beirut – Die libanesische Armee hat am Hafen von Beirut 4,35 Tonnen der hochexplosiven Chemikalie Ammoniumnitrat entdeckt. Der Stoff, der auch eine Rolle bei der verheerenden Explosion Anfang August gespielt hat, sei in der Nähe des Eingangs zum Hafen gefunden worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur NNA am Donnerstag unter Berufung auf eine Stellungnahme der Armee. Die Armee kümmere sich um den Fund.

Im Hafen der libanesischen Hauptstadt war es am 4. August zu einer verheerenden Explosion von Ammoniumnitrat gekommen, bei der 190 Menschen getötet und mehr als 6.500 verletzt wurden. 2.750 Tonnen der Chemikalie, die der Regierung zufolge sechs Jahre lang ungesichert im Hafen gelagert wurden, waren aus noch nicht bekannten Gründen detoniert. Ammoniumnitrat kann sowohl für die Herstellung von Düngern als auch von Sprengstoff verwendet werden. (Reuters, 3.9.2020)