New York – Dominic Thiem steht zum sechsten Mal in der dritten Runde der US Open in New York. Der dreifache Major-Finalist fertigte den Inder Sumit Nagal, der im ATP-Ranking auf Platz 124 liegt, nach 1:58 Stunden klar mit 6:3,6:3,6:2 ab. Er feierte damit seinen 27. Geburtstag am Donnerstag standesgemäß mit einem Sieg.

Thiem steht ohne Satzverlust in der dritten Runde. Foto: USA TODAY Sports

Im Kampf um fünftes Achtelfinale in Flushing Meadows trifft der Weltranglisten-Dritte nun am Samstag auf den Ex-US-Open-Sieger Marin Cilic. Der als Nummer 31 gesetzte Kroate wird der erste echte Prüfstein für Thiem, der im Head-to-Head mit Cilic 2:0 führt.

"Ich denke, es war ein attraktives Match", sagte Thiem nach der Partie gegen Nagal: "Es ist noch schwer zu sagen, wo ich stehe. Gegen Cilic wird es sehr schwer, er ist ein echter Champion." Es wird der erste echte Prüfstein für Thiem bei seinen siebenten US Open.

"Generell war ich zufrieden. Ich habe den Plan, den ich mit Nico zurechtgelegt habe, über drei Sätze gut umgesetzt", fügte er bei Eurosport hinzu.

Thiem ohne Glanz, aber solide

Thiem begann sein Match gut und führte nach einem Break nach zwölf Minuten schon mit 3:0. Doch nach einem zehnminütigen Aufschlag-Game des noch zu fehlerhaften Thiem nutzte der Außenseiter die Chance 2:3. Nach 30 Minuten war der Vorsprung wieder verspielt. Doch nach einem neuerlichen Break zum 5:3 servierte Thiem mit einem Ass zum 6:3 nach 43 Minuten zur 1:0-Satzführung aus.

Aufgeregt hat Thiem da mehr, dass er eine Red-Bull-Dose in einen Becher umfüllen lassen musste, weil er nicht für andere Getränkehersteller auf dem Platz werben darf. Er beschwerte sich beim Supervisor: "Ihr passt so auf Anti-Doping auf, dann nehmt ihr mir die Dose weg, ohne, dass ich weiß, was ich zu trinken bekomme?" Als Thiem beim nächsten Seitenwechsel sein Getränk in den Pappbecher goss, war ein Helfer zur Stelle, der die Dose mit einem Handtuch vor der Kamera halbherzig verdeckte.

Mit Breaks zum 1:0 und 5:2 sowie verbesserter Aufschlagleistung gelang Thiem, der noch einmal den Aufschlag zum 5:3 abgeben musste, dann doch nach 77 Minuten das 2:0 in Sätzen. Ein frühes Break zum 2:0 ließ die letzten Zweifler an den Sieg Thiems glauben. Er nutzte seinen dritten Matchball bei Aufschlag Nagals zum Aufstieg in die dritte Runde.

Kenin weiter

In der Damenkonkurrenz gewann die US-Amerikanerin Sofia Kenin (21) einen Tag nach dem überraschenden Aus der topgesetzten Karolina Pliskova (Tschechien) ihr Zweitrunden-Match gegen die Kanadierin Leylah Fernandez mit 6:4, 6:3. Nun wartet auf die Australian-Open-Siegerin ein Duell mit Ons Jabeur (Tunesien/Nr. 27).

Ausgeschieden ist dagegen die zweimalige Grand-Slam-Siegerin und frühere Weltranglistenerste Garbine Muguruza (Spanien/Nr. 10). Sie unterlag der Bulgarin Zwetana Pironkowa, die nach einer Mutterschaftspause ihr erstes Turnier seit drei Jahren spielt, 5:7, 3:6. Pliskova war an der ungesetzten Französin Caroline Garcia gescheitert. (APA, sid, red, 3.9.2020)