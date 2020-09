[Panorama] Start der Corona-Ampel: Wien, Linz, Graz und Bezirk Kufstein werden gelb.

Ein Schulstart mit größtmöglicher Normalität und viel Gegurgel.

[International] Gift und Gas als Beziehungskiller zwischen Russland und Deutschland.

[Gesundheit] Haarefärben erhöht das Risiko für einige seltene Krebsarten.

[Kolumne] Väter gehen noch weniger in Karenz als bisher angenommen. Wann gibt es endlich Maßnahmen gegen ihre Verweigerung bei der Kinderbetreuung?

[Sport] Thiem zum sechsten Mal in dritter US-Open-Runde.

[Blockbuster] Endlich startet "Mulan": Sie hat ein starkes Qi!

[Mitreden] Partnersuche auf dem Land: Eure Erfahrungen?

[Mieten & Kaufen] Viele Menschen haben einen Zweitwohnsitz, dies kann auch ein kleines Ferienhaus sein. Was man dabei beachten muss, lest ihr hier.

[Wetter] Unter dem Einfluss von hohem Luftdruck scheint bis zum Abend die Sonne verbreitet, am meisten aber im Westen und Süden. Auch in den nördlichen und östlichen Landesteilen überwiegt meist der sonnige Wettercharakter, allerdings ziehen hier im Tagesverlauf ein paar harmlose Wolken einer schwachen Warmfront durch. Die vorherrschende Windrichtung ist West bis Nordwest. Aus ihr weht der Wind aber nur schwach bis mäßig. 8 bis 16 Grad in der Früh, die Tageshöchsttemperaturen sind mit 22 bis 28 Grad erreicht.

[Zum Tag] 1949: Herta Heuwer erfindet in Berlin die Currywurst mit der Chillup-Sauce.