Ein Ampelsystem entscheidet künftig über die Corona-Maßnahmen in den Bezirken. Wie die Ampel funktioniert und welcher politische Streit im Hintergrund schwelt

So sieht die Corona-Ampel für Österreich bei ihrem Start am Freitag aus. Foto: APA

Die Corona-Ampel läuft jetzt – heute, Freitag, hat die Bundesregierung sie offiziell in Betrieb genommen. Ab jetzt entscheidet die Ampelfarbe darüber, was für Corona-Maßnahmen in einem Bezirk gelten. Wie diese je nach Ampelfarbe aussehen, wo die Ampel schon jetzt auf Gelb steht und warum die Länder mit dem neuen System gar nicht glücklich sind, erklären Gabriele Scherndl und Katharina Mittelstaedt vom STANDARD. (red, 4.9.2020)

