Mario ist nun 35 Jahre jung. Dies zelebriert der Hersteller mit einer Kollektion für die Switch, die fünf Monate lang verkauft wird. Foto: Nintendo

Nintendo feiert den 35. Geburtstag von Kult-Installateur Mario auf ungewöhnliche Art und Weise. So verkauft der Hersteller für begrenzte Zeit eine Sammlung der besten Spiele aus der Vergangenheit für die Nintendo Switch. Enthalten sind Super Mario Galaxy, Super Mario Sunshine und Super Mario 64. Die Games wurden optisch aufpoliert und für die Nintendo Switch optimiert. Verkauft wird die Sammlung ab dem 18. September bis zum 31. März 2021.

Ungewöhnliche Taktik

Insgesamt fünf Monate lang, kann man sich das Paket sichern. Danach dürfte es aus dem Store verschwinden, was äußerst ungewöhnlich ist. Bei Hardware macht ein begrenzter Verkauf prinzipiell Sinn. Im Laufe der Zeit werden veraltete Produkte durch neue Geräte ausgetauscht. Was den japanischen Konzern aber dazu bewogen hat, Software nur für einen begrenzten Zeitraum zu verkaufen, steht in den Sternen.

Tricotronic kehrt zurück

Enthüllt wurde die Kollektion namens Super Mario 3D All Stars im Rahmen einer überraschenden Direct – der digitalen Hauskonferenz des Herstellers. Dort zeigte der Konzern auch eine Art Tricotronic. Der kompakte Handheld erscheint am 13. November und bringt Super Mario Bros, Super Mario Bros: The Lost Levels und eine Sonderedition des populären Spiels Ball mit sich. Der Preis wurde noch nicht verraten.

Neues "Mario Kart"

Ferner wurde eine AR-Version von Mario Kart namens Home Circuit präsentiert. Genutzt wird das Game mit einem Spielzeug-Kart, in dem Mario oder Luigi sitzen, das wiederum mit der Switch verbunden wird. Fährt man also im Spiel, fährt das Mini-Fahrzeug durch die eigene Wohnung. So lassen sich auch Strecken in den eigenen vier Wänden aufbauen, durch die man sich manövrieren muss. Das Game wird kostenlos angeboten, setzt allerdings Karts mit Kameras und weiteres Zubehör voraus. Hierbei hält sich Nintendo beim Preis ebenso bedeckt.

Zeitlich begrenztes Battle-Royale

Zuletzt wurde eine weitere zeitlich begrenzte Software namens Super Mario Bros. 35 vorgestellt. Dabei handelt es sich um ein Spiel im Rahmen von Nintendo Switch Online, das ab dem 1. Oktober bis zum 31. März 2021 genutzt werden kann. 35 Spieler treten dabei gegeneinander an und liefern sich Rennen in Super Mario Bros bis nur mehr ein Spieler übrigbleibt. Nintendo Switch Online ist der Online-Dienst der Switch, der monatlich vier Euro kostet. Ein Jahresabo schlägt mit 20 Euro zu Buche. (Daniel Koller, 4.9.2020)