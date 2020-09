Adele Neuhauser (Bibi Fellner), Harald Krassnitzer (Moritz Eisner) und Michaela Schausberger (Susi) – zu sehen in "Pumpen" am Sonntag um 20.15 Uhr in ORF 2. Foto: ORF/Allegro Film/Hubert Mican

Der Iovan hat a echtes Pech. Ein Autonarr war der 23-Jährige. Aber dann wird ausgerechnet so einer vom Zug überrollt, wie Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) im neuen Wiener Tatort am Sonntag treffend feststellt. Immerhin: Man kennt in so einem Fall natürlich schon einmal die "Tatwaffe".

Damit wären wir auch schon bei einem verbalen Höhepunkt des Saisonauftakts. Endlich wieder frische Tatorte! Wobei "frisch" relativ ist. Gedreht wurde im Frühjahr 2019, von Pandemie natürlich keine Rede.

Beim titelgebenden Pumpen im Fitnessstudio sitzen die Muskelmänner dicht an dicht, Maske trägt selbstverständlich auch keiner. Auch das Thema kommt recht aufgewärmt und von gestern daher. Bald nämlich stellt sich her aus, dass in der Muckibude mit illegalen Substanzen gedealt wird. War klar.

Klischeegestalten

Während allerhand finstere Klischeegestalten über den Bildschirm laufen und man auf dem Sofa vor sich hin sinniert, dass dieser Tatort im Sommer 2021 wohl eher nicht zu den Lieblingskrimis beim Voting gehören wird, ändert sich plötzlich die Lage.

Es geht gar gar nicht nur um illegale Pillen, sondern um einen noch viel größeren und finanziell einträglicheren Betrug. Aber das macht die G’schicht auch nicht mehr wirklich prickelnd.

Einschalten sollten natürlich Fans des schwarzen Humors, die sich auch mit kleinen Dosen davon zufriedengeben, sowie Bibi-und-Moritz-Fans. Vor allem Ersteren winkt eine Premiere: Die Frau Majorin (Adele Neuhauser) ist recht freizügig und halbnackt zu sehen. Aber mache sich bloß niemand Hoffnungen, dass sie Glück in Liebesdingen hat. (Birgit Baumann, 5.9.2020)