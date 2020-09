Foto: Arte/Group de recherche Achac

20.15 DOKUMENTARFILM

"Die Wilden" in den Menschenzoos (F 2017, Bruno Victor-Pujebet, Pascal Blanchard) Über 100 Jahre, von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Zweiten Weltkrieg, wurden Menschen aus entfernten Ländern geholt, um sie in Europa, den USA und Japan als "primitive Wilde" zur Schau zu stellen. In Tierparks ebenso wie in Theatern und Weltausstellungen. Ihre Namen sind in Vergessenheit geraten. Die Doku geht dem Schicksal sechs solcher Personen nach und zeigt, wie Rassismus populär und alltäglich wurde. Bis 21.45, Arte

20.15 KOMÖDIE

Das Leben des Brian (Monty Python’s Life of Brian, GB 1979, Terry Jones) Zum Immerwiedersehen und Mitsprechen: Brian (Graham Chapman) hat das Pech, in derselben Nacht wie Jesus auf die Welt gekommen zu sein, und wird gegen seinen Willen als Messias verehrt. Monty Python im Zenit! Bis 22.20, Tele 5

20.15 WESTERN

Spiel mir das Lied vom Tod (C’era una volta il West, I/USA 1968, Sergio Leone) Ein Harmonikaspieler (Charles Bronson) macht sich auf, den Tod seines Bruders zu rächen. Für Sergio Leone Anlass, ein gewaltiges Panorama über die Inbesitznahme des amerikanischen Westens zu entfalten. Eine Elegie als Höhepunkt barocker Inszenierungskunst, getragen von der unsterblichen Musik Ennio Morricones. Bis 22.55, BR

20.15 SCIENCE-FICTION

Star Trek Beyond (USA/CHN/VAE/CDN 2016, Justin Lin) Der vorläufig letzte Kinoeinsatz der Star-Trek-Crew. Selbstironisch, charmant und rundum erfreulich. Bis 22.35, Puls 4

21.45 DOKUMENTATION

Das Wunder des Hörens (D 2019, Ralph Loop) Selbst wenn wir schlafen, hören wird. Das Gehör ist 24 Stunden wach, um Gefahrenquellen zu erkennen. Die Doku verdeutlicht, wie leistungsfähig, aber auch wie verletzlich das Ohr ist. Bis 22.40, Arte

21.45 DOKUMENTARFILM

Wim Wenders, Desperado (D 2020, Eric Friedler, Campino) Ein Jahr begleiteten Eric Friedler und der Tote-Hosen-Frontman Campino den Regisseur Wim Wenders mit der Kamera und wurden dabei Zeugen von Begegnungen mit Persönlichkeiten wie der Musikerin Patti Smith, den Regiekollegen Werner Herzog und Francis Ford Coppola oder Schauspielerinnen wie Andie MacDowell und Erika Pluhar. Im Anschluss gibt es um 0.30 Wenders’ Roadmovie Paris, Texas und um 2.50 den Dokumentarfilm Pina zu sehen. Bis 0.30, NDR

23.20 ENDZEIT-SCI-FI

I Am Legend (USA 2007, Francis Lawrence) Ein so gut wie menschenleeres New York für einen allein? Was durch Corona (fast) Wirklichkeit wurde, brachte Francis Lawrence 2007 mit dem Science-Fiction-Film I Am Legend recht einprägsam auf die Leinwand. Im Zentrum der Handlung steht ein von Will Smith verkörperter Virologe, der der einzige Überlebende einer Pandemie zu sein scheint. Bis 0.55, Sat1

(Karl Gedlicka, 5.9.2020)