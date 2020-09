Foto: Servus TV Marco Riebler

9.35 MATINEE

Philippe Jordan – geboren, um zu dirigieren Der Schweizer gilt als einer der erfolgreichsten Dirigenten der jüngeren Generation. Im Interview spricht der neue Musikdirektor der Wiener Staatsoper über seine Anfänge und Karrierestationen wie die Tätigkeit an der Pariser Oper. Bis 10.30, ORF 2

16.10 MAGAZIN

Twist: Denkmalsturz – Wie wollen wir uns erinnern? Weltweit werden derzeit Denkmäler mit kolonialem und rassistischem Hintergrund gestürzt. Twist-Moderatorin Bianca Hauda trifft in Zürich Jan Morgenthaler, der bereits 1999 Statuen vom Sockel holte und an andere Orte verschickte. Bis 16.45, Arte

18.00 ÜBERLEBENSDRAMA

Der Flug der Phoenix (The Flight of the Phoenix, USA 1965, Robert Aldrich) Der Vergleich mit dem lauen Remake von 2004 macht sicher: Robert Aldrichs 1965 gedrehter Abenteuerfilm rund um die Notlandung eines Flugzeugs in der Sahara ist die ungleich spannendere Version. Ums Überleben kämpfen unter anderem James Stewart, Richard Attenborough und Hardy Krüger. Bis 20.15, 3sat

20.15 DOKUDRAMA

Virginia – Das ungelöste Rätsel der Salzburger Mafiabraut (A 2020, Sascha Köllnreitner) Die unglaubliche, aber wahre Geschichte der Gangsterbraut Virginia Hill als Dokudrama: Verena Altenberger spielt die Gefährtin von Mafiagrößen wie Bugsy Siegel, die den österreichischen Skilehrer und Weltmeister Hans Hauser kennenlernt und schließlich auf der Salzburger Zistelalm landet. Zu Wort kommen auch Zeitzeugen wie Sepp Frocher, als Produzent fungierte Adrian Goiginger (Die beste aller Welten). Bis 21.10, Servus TV

20.15 THRILLER

Ein Mann wird gejagt (The Chase, USA 1966, Arthur Penn) Mit Bonnie und Clyde ging der US-Regisseur Arthur Penn als Steigbügelhalter des New Hollywood in die Filmgeschichte ein. Ein Jahr davor drehte Penn mit Ein Mann wird gejagt ein zu Unrecht in Vergessenheit geratenes, hitziges Kleinstadtdrama mit Marlon Brando als Sheriff und Robert Redford als Gauner. Als einsame Frau mit dabei ist Jane Fonda. Der umtriebigen Schauspielerin ist um 22.25 Uhr auch die Doku Jane Fonda – Eine Rebellin in Hollywood gewidmet. Bis 23.15, Arte

20.15 KONZERT

Erlebnis Bühne live aus Grafenegg: Rudolf Buchbinder Der Pianist und künstlerische Leiter des Grafenegg-Festivals präsentiert mit den Wiener Philharmonikern Beethovens Klavierkonzert Nr. 2 in B-Dur sowie das Klavierkonzert Nr. 3 in c-Moll. Bis 21.35, ORF 3

22.10 GERICHTSDRAMA

Murer – Anatomie eines Prozesses (A/LUX 2018, Christian Frosch) Am 19. Juni 1963 wurde in Graz der steirische Politiker und Großbauer Franz Murer, bekannt auch als "Schlächter von Vilnius", trotz erdrückender Beweise freigesprochen. Christian Frosch zeichnete die Gerichtsverhandlung mit Karl Fischer in der Rolle des NS-Kriegsverbrechers so nüchtern wie eindringlich nach und schuf einen Schlüsselfilm über Moral und Pragmatismus. Bis 0.20, ORF 2

23.05 50. TODESTAG

Jochen Rindt ORF 3 zeigt anlässlich des 50. Todestages des österreichischen Formel-1-Rennfahrers die Doku Der erste Popstar der Formel 1, gefolgt um 0.00 von Hubert Lepkas Jochen Rindt Rennfahreroper. Bis 1.10, ORF 3

23.40 LITERATURVERFILMUNG

Lord Jim (USA 1965, Richard Brooks) 1965 brachte Richard Brooks den berühmten Roman von Joseph Conrad mit Peter O’Toole in der Titelrolle auf die Leinwand – in schönstem Technicolor. Bis 2.05, 3sat

(Karl Gedlicka, 5.9.2020)