Hexer Geralt darf wieder einmal ran. Foto: CD Projekt RED

The Witcher 3 erscheint für PS5 und Xbox Series X. Dies gab Hersteller CD Projekt RED bekannt. Käufer der aktuellen Version müssen dafür allerdings nicht draufzahlen. Hat man das Spiel für die PS4 beziehungsweise Xbox One gekauft, erhält man die verbesserte Ausgabe gratis. Auch PC-Spieler profitieren: Sie haben ebenso Zugriff auf die neue Version des Kultspiels, das 2015 erschien.

Raytracing und kürzere Ladezeiten

CD Projekt RED verspricht eine Vielzahl and visuellen und technischen Verbesserungen. Raytracing und geringere Ladezeiten werden etwa erwähnt. Das Upgrade bezieht sich nicht nur auf das Basisspiel, sondern auch auf die Erweiterungen Hearts of Stone und Blood and Wine, sowie weitere Extrainhalte.

"Cyberpunk 2077" vor Release

Wann das verbesserte Witcher 3 erscheint, wird zuletzt offengelassen. Das Rollenspiel gilt als eines der besten Spiele aller Zeiten. Dementsprechend groß sind auch die Erwartungen bei Cyberpunk 2077, das nach mehreren Verschiebungen nun am 19. November kommen soll. Auch hier wollen die Entwickler ein Meistwerk liefern. (red, 4.9.2020)