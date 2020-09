[Inland] Corona-Ampel: Anschober von allen Seiten unter Beschuss.

Was die neue Corona-Ampel konkret bedeutet.

Podcast: Corona-Ampel im Check – Heilsbringer oder Rohrkrepierer?

[5 Jahre Flüchtlingskrise] Als Johanna Mikl-Leitner Flüchtlinge am Westbahnhof empfing.

[International] Was US-Präsident Donald Trump wirklich von Soldaten hält.

[Australien] Wirbel um Johnsons Job für einen "Frauenfeind, Sexisten und Klimaleugner".

[Panorama] Umweltkatastrophe nach Explosion auf Tanker vor Sri Lanka befürchtet.

[Interview mit] Harald Krassnitzer: "Öffentliche Erregung ändert nicht wirklich viel".

[Was verdient…] Der Butler wars! – hörte man oft in den Krimis und die wichtigste Aufgabe eines Butlers ist Diskretion. Was Butler verdienen, lest ihr hier.

[Wetter] In der Früh und am Vormittag gibt es noch verbreitet sehr sonniges Wetter. Gegen Mittag beginnt es sich in den Bergen Westösterreichs sowie am Alpenhauptkamm etwas stärker einzutrüben und erste Regenschauer und Gewitter bilden sich. Im Laufe des Nachmittages werden die Niederschläge hier häufiger. Nach Osten und Süden zu bleibt es oft noch bis in den Abend hinein trocken und der Tag verläuft allgemein sehr sonnig und warm bzw. heiß. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südost bis West. Frühtemperaturen 8 bis 15, Tageshöchsttemperaturen 25 bis 30 Grad. In der Nacht breiten sich Regenschauer und Gewitter immer mehr aus.

[Zum Tag] 1958: Die englische Ausgabe des Romans Doktor Schiwago von Boris Pasternak erscheint.