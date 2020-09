Im Osten Österreichs beginnt das neue Schuljahr am Montag. Foto: Herbert P. Oczeret / picturedesk

In Österreich kam es von Freitag auf Samstag zu 358 Neuinfektionen mit dem Coronavirus.

Seit Samstag dürfen Geschäftsreisende wieder uneingeschränkt nach Ungarn fahren. Sie müssen nicht in Quarantäne und brauchen keinen Corona-Test.

Zeigt die Corona-Ampel Gelb, gilt in Schulen eine Maskenpflicht außerhalb des Klassenzimmers. Schulleiter können sie aber auch für bestimmte Situationen ausweiten.



In Deutschland gab es innerhalb eines Tages 1378 Neuinfektionen. Im gleichen Zeitraum sind auch zwei Menschen am Virus gestorben.

FPÖ-Chef Norbert Hofer möchte, dass sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen in die Diskussion um die Corona-Ampel einschaltet. Hofer stellt Parteilichkeit des Bundespräsidenten in den Raum.

Mehrere große Pharmakonzerne planen eine öffentliche Verpflichtung zu hohen Sicherheitsstandards bei Corona-Impfstoffen.



In Indien gibt es über vier Millionen bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus. Nach den USA und Brasilien ist es das vierte Land weltweit.

358 Neuinfektionen in Österreich

In den vergangenen 24 Stunden kam es österreichweit zu 358 Neuinfektionen mit dem Coronavirus, wie das Gesundheitsministerium am Samstag mitteilte. Bisher gab es in Österreich 29.087 positive Testergebnisse und 24.828 Menschen sind wieder genesen. 735 Personen erlagen den Folgen der Viruserkrankung. Derzeit befinden sich 157 Personen in krankenhäuslicher Behandlung und davon 28 der Erkrankten auf Intensivstationen.

Einreise nach Ungarn

Trotz der coronabedingten Einreisesperre für Ausländer dürfen seit Samstag Geschäftsreisende wieder uneingeschränkt nach Ungarn fahren. Demnach können ausländische Geschäftsleute und Personen, die einer wirtschaftlichen Tätigkeit nachgehen, ohne Quarantäne und Corona-Test in Ungarn einreisen und sich dort aufhalten.

Die Betreffenden müssen bei der Einreise den geschäftlichen oder wirtschaftlichen Zweck ihrer Reise glaubhaft machen können. Wie dies zu geschehen hat, geht aus der Verordnung nicht hervor. In der ursprünglichen Version, die bis Freitag galt, war vorgesehen, dass nur jene Geschäftsleute von der Einreisesperre ausgenommen sind, die zu einer ungarischen Tochterfirma oder Niederlassung ihres ausländischen Unternehmen reisten.

Schulleiter können Maskenpflicht ausweiten

Schaltet die Corona-Ampel auf Gelb, muss an den Schulen im neuen Schuljahr Mund-Nasen-Schutz außerhalb des Klassenzimmers getragen werden. In Ostösterreich startet die Schule mit Montag wieder. Maskenpflicht gilt auch "während der Pausen für die gesamte Schulliegenschaft, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann".

Zusätzlich können Direktoren eine Maskenpflicht für bestimmte Situationen festlegen. Möglich ist das beim Unterricht in klassenübergreifenden Gruppen bzw. "für Teile einer Unterrichtsstunde für bestimmte Schülerinnen und Schüler, Gruppen oder Klassen, Unterrichtsräume und Unterrichtssituationen". Das ist in der Covid-19-Schulverordnung des Bildungsministeriums geregelt, die am Freitag veröffentlicht wurde.

1378 registrierte Neuinfektionen in Deutschland

Innerhalb eines Tages haben die Gesundheitsämter in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von Samstagfrüh 1378 neue Corona-Infektionen gemeldet. Seit Beginn der Corona-Krise haben sich demnach mindestens 248.997 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert (Datenstand 5.9., 0.00 Uhr).

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt nach RKI-Angaben bei 9324. Seit dem Vortag wurden zwei Todesfälle mehr gemeldet. Bis Samstagfrüh hatten etwa 222.900 Menschen die Infektion nach RKI-Schätzungen überstanden.

Hofer will Einschaltung des Bundespräsidenten

FPÖ-Chef Norbert Hofer will, dass sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen in die Diskussion um die Corona-Ampel und die Verordnungen des Gesundheitsministeriums einschaltet: "Wann meldet sich endlich der ehemalige Grünen-Chef in der Hofburg zu all dem, was sein grüner Minister hier laufend verbockt?, schreibt Hofer in einer OTS und stellt den Verdacht einer Parteilichkeit in den Raum.

Die Verfassung, deren Eleganz und Schönheit der Bundespräsident im Vorjahr immer hervorgehoben habe, sei bei grüner Regierungsbeteiligung offenbar nichts mehr wert. Denn wann immer Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) die Verfassung trete, bleibe der Bundespräsident inaktiv. Einmal mehr verlangt der FPÖ-Chef auch ein Aus für die Corona-Ampel. Dieser gehöre der Stecker gezogen.

Pharmafirmen bereiten Sicherheits-Verpflichtung für Impfungen vor

Mehrere Pharmafirmen bereiten einem Zeitungsbericht zufolge eine gemeinsame öffentliche Verpflichtung zu hohen Sicherheitsstandards bei Corona-Impfstoffen vor. Für die Impfstoffkandidaten solle erst eine Zulassung beantragt werden, wenn sie sicher und wirkungsvoll seien, berichtete das "Wall Street Journal" am Freitag.

Bei den klinischen Studien und der Herstellung sollten hohe wissenschaftliche und ethische Standards zugrunde liegen, zitierte die Zeitung aus einem Entwurf für die Erklärung. Die Konzerne, darunter Pfizer, Johnson & Johnson sowie Moderna, könnten ihr Versprechen bereits in der kommenden Woche veröffentlichen, hieß es unter Berufung auf zwei mit den Überlegungen vertraute Personen.

Indien zählt bereits über vier Millionen Infektionen

Als weltweit drittes Land nach den USA und Brasilien übersteigt nun auch in Indien die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen die Marke von vier Millionen. Die Schwelle sei überschritten worden, nachdem binnen eines Tages 86.432 neue Fälle hinzugekommen seien, teilt das Gesundheitsministerium mit.

Erst vor 13 Tagen hatte Indien die Schwelle von drei Millionen Infektionen erreicht. Die Zahl der Menschen, die an oder mit dem Covid-19-Virus verstorben sind, kletterte zum Samstag um mehr als 1.000 auf 69.561. Indien hat 1,3 Milliarden Einwohner. (APA, red, 5.9.2020)