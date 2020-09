Nutzer könnten im Kartendienst bald Auskunft über Infektionsraten in verschiedenen Länder erhalten

Google scheint an einer neuen Funktion für seinen Kartendienst zu arbeiten. Eine Twitter-Nutzerin hat am Freitag auf eine zusätzliche Option für "Kartendetails" aufmerksam gemacht. Neben Informationen zur Verkehrslage und Fahrradtouren konnte auch eine Ebene namens "COVID-19 Info" ausgewählt werden, die Auskunft über die Infektionsrate in verschiedenen Regionen gibt.

Neuinfektionen



In den Screenshots, die Twitter-Nutzerin Jane Manchun Wong veröffentlichte, ist zu erkennen, dass Regionen im Zusammenhang mit der Infektionsrate farblich gekennzeichnet sind. Zusätzlich wird angezeigt, ob die Infektionsrate steigt. Eine Zahl informiert außerdem über die Anzahl der Neuinfektionen pro 100.000 Personen in der vergangenen Woche.

Daten



Die Daten bezieht Google von den Karten der New York Times, Wikipedia, der John Hopkins Universität, und der Brihanmumbai Municipal Corporation. Die Screenshots zeigen, dass die neue Kartenfunktion auch die Situation außerhalb der Vereinigten Staaten zeigt, und zwar in Kanada und Europa.

Offiziell geäußert hat sich Google zu der neuen Funktion nicht, somit ist nicht klar, wann und ob die Kartendetails zur Coivd-19-Situation für alle Nutzer verfügbar sein werden. (red, 05.09.2020)