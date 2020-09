Für den Bundeskanzler tragen Italien und Griechenland in der Flüchtlingspolitik keine größere Last als Österreich

Bundeskanzler Sebastian Kurz sieht eine große Herausforderung für das Bildungssystem, da mehr als die Hälfte der Wiener Schüler nicht Deutsch als Muttersprache habe. Foto: EPA/FLORIAN WIESER

Wien/Brüssel – Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) erwartet von der EU-Kommission konkrete Maßnahmen in der Flüchtlings- und Migrationspolitik. Er gehe davon aus, dass deren Präsidentin, Ursula von der Leyen, "einen lösungsorientierten Vorschlag" vorlegen werde, "der auf unserem Konzept der 'flexiblen Solidarität' aufbauen wird", so Kurz gegenüber deutschen und Schweizer Medien.

"Jeder soll dort einen Beitrag leisten, wo er kann", sagte er zur "Neuen Zürcher Zeitung" und dem "Handelsblatt". Überdies betonte Kurz seine kompromisslose Haltung in der Migrationsfrage: "Die Politik der offenen Grenze gibt es nicht mehr". Er halte es für unrealistisch, "Staaten zur Aufnahme von Flüchtlingen zu zwingen."

Verweise auf seine Tätigkeit

"Ich war gegen die Politik der offenen Grenzen, weil ich jahrelang im Integrationsbereich gearbeitet und gesehen habe, dass der Erfolg der Integration von der Zahl der zu Integrierenden abhängt", erklärte Kurz, weshalb er bereits als Außenminister im Herbst 2015 eine harte Position in der Flüchtlingsfrage eingenommen habe. "2015 ist das als rechts oder rechtsradikal abgetan worden, mittlerweile ist es Gott sei Dank mehrheitsfähig unter den Staats- und Regierungschefs in der Europäischen Union." Kurz war von April 2011 bis Dezember 2013 Integrationsstaatssekretär gewesen, ehe er das Amt des Außenministers übernahm.

Kurz lobt Österreich bei der Bewältigung der "Integrationsherausforderungen, die das Land über Generationen beschäftigen werden". Mehr als 100.000 menschen hätten einen positiven Asylentscheid bekommen. 46 Prozent hätte man in den Arbeitsmarkt integrieren könnnen, viele seien aber nach wie vor ohne Job.

Schüler mit anderer Muttersprache

Weiters hielt Kurz fest: "Mehr als die Hälfte der Wiener Schüler haben eine andere Muttersprache als Deutsch. Das stellt das Bildungssystem vor große Herausforderungen. Viele Flüchtlinge stammen aus Weltgegenden mit einer anderen religiösen Prägung und Tradition. Das stellt auch eine Herausforderung bei der Wertevermittlung dar. Ein Thema ist zum Beispiel der importierte Antisemitismus."

Die Anmerkung der Redakteure von "NZZ" und "Handelsblatt", dass es eine "Leistung" sei, wenn die Hälfte der Asylberechtigten von 2015 bereits einen Job habe, kommentierte der Bundeskanzler folgendermaßen: "Wenn Sie das positiv sehen, dann ist das Ihr gutes Recht. Aber anders formuliert gibt es Zehntausende von Menschen, die weder eine Ausbildung absolvieren noch einen Job haben: Zehntausende, die vom Sozialstaat ausgehalten werden müssen. Das darf uns nicht zufriedenstellen, aber ich habe es nicht anders erwartet. Unzählige Menschen aufzunehmen und sich dann zu wundern, dass es Probleme gibt, ist naiv."

Keine höhere Last für Italien und Griechenland

Dass die Mittelmeerländer Italien und Griechenland in der Flüchtlingsfrage eine höhere Last tragen würden als etwa Österreich, ließ der ÖVP-Chef nicht gelten: "Nein, das ist falsch. Wenn Flüchtlinge wie in Italien nur durch ein Land durchreisen, stellt das eine mäßige Belastung dar. Mittlerweile ist die Zahl der Flüchtlinge stark zurückgegangen. 2020 stellten hier bis Ende Juli 6.500 Personen Asylanträge." Zudem dürfe sich die EU in der Flüchtlingsfrage von Türkeis Präsidenten Recep Tayyip Erdogan nicht "erpressen" lassen. (APA, red, 5.9.2020)