Giannis Antetokounmpo und die Bucks am Stolpern. Foto: AP/Mark J. Terrill

Orlando – Die Milwaukee Bucks, das beste NBA-Team der regulären Saison, stehen im Play-off vor dem Aus. Nach einem historischen Einbruch im letzten Viertel verloren sie am Freitag in Orlando gegen Miami Heat das dritte Spiel der Viertelfinal-Serie mit 100:115 und liegen nun 0:3 zurück. Noch keine Mannschaft in der NBA ist nach einem solchen Rückstand weitergekommen.

Die Bucks mit ihrem Star Giannis Antetokounmpo lagen vor dem Schlussviertel noch mit 12 Punkten voran. Dann gelang der Heat jedoch mit 40:13 der deutlichste Vorsprung in einem Play-off-Schlussviertel der NBA-Geschichte. Milwaukee trug seinen Teil dazu bei: Die Mannschaft aus Wisconsin traf keinen der letzten zehn Würfe. Jimmy Butler war mit 30 Punkten bester Werfer der Heat, bei den Bucks verfehlte Antetokounmpo ein Triple-Double mit 21 Punkten, 16 Rebounds und neun Assists nur knapp – allerdings auch alle seine sieben Drei-Punkte-Würfe sowie fünf von zwölf Freiwürfen.

Das erste Halbfinal-Duell der Western Conference zwischen den Los Angeles Lakers und den Houston Rockets ging mit 112:97 an die Texaner. Houstons James Harden war mit 36 Punkten deutlich spielbestimmender als LeBron James mit 20 Punkten für die topgesetzten Lakers. (APA/sda, 5.9.2020)

Play-off-Ergebnisse der NBA vom Freitag in Orlando (jeweils "best of seven"):

Eastern Conference (2. Runde):

Milwaukee Bucks – Miami Heat 100:115 (Stand 0:3).

Western Conference (1. Runde):

Los Angeles Lakers – Houston Rockets 97:112 (Stand 0:1).