Das Spiel wurde bereits zwei Mal verschoben, zuerst hätte es im April erscheinen sollen. 2012 wurde es zum ersten Mal angekündigt

CD Projekt RED hat über 100 Millionen Euro für die Entwicklung von Cyberpunk 2077 und andere unangekündigte Projekte ausgegeben, das geht aus einem neuen Unternehmensbericht hervor.

Keine weiteren Verschiebungen



Das lang erwartete Game Cyberpunk 2077 scheint ein teures Projekt zu sein. Bereits zwei Mal wurde der Veröffentlichungstermin vom polnischen Entwicklerstudio CD Projekt RED verschoben. In einer Videobotschaft zum Halbjahresbericht versichert CD Projekt RED-CFO Piotr Nielubowicz nun, dass es zu keinen weiteren Verschiebungen kommen wird. Auch bestätigt er, dass Cyberpunk 2077 das bisher teuerste Spiel des Unternehmens sei.

100 Millionen Euro



De Finanzbericht gibt einen detailierteren Einblick in die Ausgaben des Entwicklerstudio. Bis zum 30. Juni 2020 soll es demnach 448 Millionen polnische Zloty (rund 100 Millionen Euro) für Projekte ausgegeben haben, die sich zurzeit in der Entwicklung befinden. Wie Tweaktown berichtet, fallen das für November 2020 erwartete Cyberpunk 2077 und der bestätigte Multiplayer-Modus des Next-Gen-Games darunter. Auch ein unangekündigtes Projekt, wie ein neuer The Witcher Singleplayer-Titel soll sich zurzeit in der frühen Entwicklungsphase befinden.

Raytracing in neuem Trailer



Ein neuer Trailer zeigt, dass Cyberpunk 2077 auf Raytracing-Effekte zurückgreifen wird. Die neue Technologie kommt dabei zum Einsatz, um die Spielwelt namens Night City noch realistischer darzustellen.

Cyberpunk 2077 soll am 19. November für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Für die nächste Konsolen-Generation soll es für die Käufer des Games ein kostenloses Upgrade geben. (red, 05.09.2020)