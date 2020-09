Hamilton mit Höllentempo unterwegs zu Startplatz eins. Foto: AFP/ LUCA BRUNO

Monza – Mercedes braucht keinen Party-Modus, um die Formel 1 nach Lust und Laune zu dominieren. WM-Leader Lewis Hamilton fuhr am Samstag im Qualifying für den Großen Preis von Italien mit einer Allzeit-Rekordrunde zu seiner siebenten Pole Position in Monza. Sein Teamkollege Valtteri Bottas folgte mit nur 69 Tausendstelsekunden Rückstand vor Überraschungsmann Carlos Sainz Jr. im McLaren (+0,808 Sek.).

Fast schon gewohnt spiegelverkehrt dreht sich die Welt für Ferrari: Die Scuderia steuert nach den Plätzen 13 und 17 durch Charles Leclerc und Sebastian Vettel auf ein desaströses Heim-Wochenende zu. Red Bull setzte eine wenig schmeichelhafte Serie fort: Seit 2013 ist in Monza kein Bulle mehr in die ersten vier Quali-Plätze vorgefahren. Und auch diesmal kam Max Verstappen hinter Sainz und Sergio Perez im Racing Point als Fünfter an.

Schnellste Runde aller Zeiten

Am 50. Todestag von Jochen Rindt, der 1970 nahe der Parabolica-Kurve wegen einer gebrochenen Bremswelle in seinem Lotus verunglückt war und später als bisher einziger posthum Weltmeister wurde, setzte Hamilton einen weiteren Meilenstein. Der sechsfache Weltmeister legte auf dem Vollgas-Kurs in Norditalien in 1:18,887 Minuten und einem Schnitt von 264,362 km/h die schnellste Formel-1-Runde aller Zeiten (bisher Kimi Raikkönen 2018) hin.

"Es war eine fantastische Leistung des ganzen Teams, vor allem was das Timing angeht", befand Hamilton nach der 94. Poleposition seiner Karriere. Er wollte mit dem riesengroßen Vorsprung nicht gerechnet haben und zeigte sich überrascht – vor allem nach der Regeländerung. Das Verbot der Party-Modus genannten Motoreneinstellung änderte augenscheinlich nichts an der Dominanz von Mercedes. "No party. No problem", twitterte das Mercedes-Team nach getaner Arbeit.

"Es ist das erste Rennen post Party-Mode und unsere Abstände sind gleich geblieben oder sogar besser gegenüber dem einen oder anderen Kontrahenten, der dieses Thema vorangetrieben hat", sagte Mercedes-Teamchef Toto Wolff. Einmal mehr stellt sich die Frage, wer die heuer schwarz lackierten Silberpfeile eigentlich stoppen soll. Wolff beantwortete dies in seiner Vorausschau auf das Rennen (15.10/live ORF1) indirekt: "Wir sollten über die gesamte Renndistanz deutlich schneller sein. Wir können diesen Mode jetzt das ganze Rennen fahren, was wir vorher nicht konnten."

Vettel im Stau

Ferrari erlebte just in der Heimat den nächsten Tiefschlag. Zum ersten Mal seit 1984 schaffte es kein Roter in Monza unter die ersten zehn in der Startaufstellung. Schon in der ersten Qualiphase patzte der Kommandostand: Vettel landete in seiner vermeintlich schnellsten Runde unverhofft im Windschattenpoker einiger Nachzügler – und blieb im Stau stecken. "Ich konnte da nicht viel machen", schüttelte der Deutsche den Kopf und sprach von schlechtem Timing.

Als Hamilton zur Pole Position fuhr, war Vettel längst Zuschauer. Foto: AFP/ MIGUEL MEDINA

Die Aussichten auf eine erfolgreiche Aufholjagd bei seinem letzten Monza-Auftritt für Ferrari sind trüb. "Wir sind ein bisschen schneller als die Autos um uns herum. Aber es wird schwer, Boden gut zu machen." (APA, red, 5.9.2020)

Ergebnisse des Qualifyings für den Formel-1-Grand-Prix von Italien in Monza vom Samstag:

1. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 1:18,887 Min. (Rekord)

2. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes +0,069 Sek.

3. Carlos Sainz Jr. (ESP) McLaren +0,808

4. Sergio Perez (MEX) Racing Point +0,833

5. Max Verstappen (NED) Red Bull +0,908

6. Lando Norris (GBR) McLaren +0,933

7. Daniel Ricciardo (AUS) Renault +0,977

8. Lance Stroll (CAN) Racing Point +1,162

9. Alexander Albon (THA) Red Bull +1,203

10. Pierre Gasly (FRA) Alpha Tauri +1,290

In Q2 ausgeschieden:

11: Daniil Kwjat (RUS) Alpha Tauri 1:20,169

12. Esteban Ocon (FRA) Renault 1:20,234

13. Charles Leclerc (MON) Ferrari 1:20,273

14. Kimi Räikkönen (FIN) Alfa Romeo 1:20,926

15. Kevin Magnussen (DEN) Haas 1:21,573

16. (in Q1 ausgeschieden) Romain Grosjean (FRA) Haas 1:21,139

17. Sebastian Vettel (GER) Ferrari 1:21,151

18. Antonio Giovinazzi (ITA) Alfa Romeo 1:21,206

19. George Russell (GBR) Williams 1:21,587

20. Nicholas Latifi (CAN) Williams 1:21,717

Rennen am Sonntag (15.10 Uhr/live ORF 1 und Sky)