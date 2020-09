Bundeskanzler Kurz verteidigte die neue Corona-Ampel gegen Kritik aus den "gelb" eingestuften Städten. Foto: APA/HANS PUNZ

Nach der hitzgen Debatte rund um die neue Corona-Ampel hat sich nun Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) eingeschalten und das Instrument verteidigt. Die Ampel sei als das zu sehen was sie ist: "Ein Präventionsinstrument und keine Schuldzuweisung", heißt es in einer Aussendung. Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ), der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (APÖ), aber auch Kurz´ Parteikollege, der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP), hatten die Ampel zuletzt kritisert.

Diese sei notwendig, heißt es in der Aussendung von Kurz weiter: "Da die Menschen nur dort, wo es notwendig ist zu schärferen Maßnahmen verpflichtet werden sollen." Deshalb werde man auch an ihr festhalten.

Kritik von mehreren Seiten

Am Donnerstag hatte die 19-köpfige Ampel-Kommission erstmals eine Einstufung bekannt gegeben. Linz, Wien, Kufstein und Graz sind seitdem mittlere Corona-Risikogebiete, also "gelbe" Zonen. Der Linzer Bürgermeister hatte die Beurteilung am nächsten Tag prompt als "nicht nachvollziehbar" kritisiert und angekündigt die Verschärfung der Maßnahmen nicht umsetzen zu wollen, solange es keine "gesetzliche Basis" dafür gibt. Das Gesundheitsressort stellte daraufhin klar, dass der Bund die Kompetenz habe, eine schärfere Maskenpflicht zu verordnen. Damit sei sie auch umzusetzen.

Unterstützt wurde Luger in seiner Kritik von Landehauptmann Stelzer, der in einer Aussendung von einem "Fehlstart" bei der Corona-Ampel sprach. Der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker wiederum vermutete "politischen Einfluss" auf die Einstufung der Regionen und erkannte "eine "Lust, rote Städte schnell gelb einzufärben." Kritisiert wurde unter anderem auch, dass zu viele Vertreter von Bundesländern und Ministerien und zu wenige Experten in der Ampel-Kommission vertreten seien. (red, 6.9.2020)