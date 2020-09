In dieser Galerie: 2 Bilder und ein weiterer Inhalt Dominic Thiem trifft im Achtelfinale ...

Foto: APA/AFP/Stockman ... auf Felix Auger-Aliassime.

Foto: APA/AP/ Franklin II

New York – Dominic Thiem hat am Samstag (Ortszeit) mit einer überwiegend starken Leistung das Achtelfinale der mit 53,4 Mio. Dollar dotierten US Open in New York komplettiert. Der 27-jährige Niederösterreicher besiegte den kroatischen Ex-US-Open-Champ Marin Cilic in der dritten Runde nach 2:28 Stunden mit 6:2,6:2,3:6,6:3.

Erstmals gegen Auger-Aliassime



Im Kampf um sein zweites Viertelfinale in New York trifft Thiem nun am Montag erstmals auf den erst 20-jährigen Kanadier Felix Auger-Aliassime. Dieser hatte sich zuvor gegen Franzosen Corentin Moutet ebenfalls locker 6:1,6:0,6:4 durchgesetzt.

Thiem spielt am Montag um sein zweites US-Open-Viertelfinale nach 2018. Sollte er sich gegen den Kanadier durchsetzen, trifft er entweder auf dessen Landsmann Vasek Pospisil oder den Australier Alex de Minaur.

Kein Antritt in Kitzbühel



Schon jetzt hat Thiem 250.000 Dollar Preisgeld und 180 ATP-Zähler sicher. Doch damit gibt sich der Australian-Open-Finalist dieses Jahres, der als Nummer 3 der Welt wegen der Abwesenheit von Rafael Nadal als 2 gesetzt ist, keinesfalls zufrieden. Der Sieg des dreifachen Major-Finalisten bedeutet nun übrigens auch, dass er kommende Woche beim Heimturnier in Kitzbühel seinen Titel nicht verteidigen wird. (APA, 6.9.2020)