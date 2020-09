Die belarussische Opposition hat für Sonntag erneut zu Protesten aufgerufen. Foto: EPA / Stringer

Vilnius/Minsk – Das EU-Mitglied Litauen wirft der Staatengemeinschaft im Zusammenhang mit Belarus (Weißrussland) Untätigkeit vor. Dadurch untergrabe die Europäische Union die Glaubwürdigkeit ihrer Außenpolitik, sagte Außenminister Linas Linkevicius in einem am Sonntag veröffentlichten Interview der "Financial Times".

Die EU müsse den Einfluss Russlands kontern und der belarussischen Opposition "konkrete Hilfe" zukommen lassen. In Belarus kommt es seit der umstrittenen Wiederwahl von Präsident Alexander Lukaschenko am 9. August nahezu täglich zu Protesten, bei denen Sicherheitskräfte teils mit massiver Gewalt gegen Demonstranten vorgehen. Besonders den Sonntagsdemonstrationen hatten sich viele Menschen angeschlossen.

Russland unterstützt Lukaschenko

Trotz eines Demonstrationsverbots plant die Opposition neue Massenproteste gegen den umstrittenen Staatschef. Die Menschen sollten sich für den "Marsch der Einheit" am Sonntag ab 13.00 Uhr MESZ auf dem Unabhängigkeitsplatz in der Hauptstadt Minsk versammeln, hieß es in dem Aufruf unter dem Motto "Einer für alle, alle für einen". Auch in anderen Städten sind ähnliche Aktionen geplant.

Die Demokratiebewegung fordert den Rücktritt Lukaschenkos. Ziel der Proteste ist es, die Freilassung von Gefangenen zu erreichen, die Polizeigewalt strafrechtlich verfolgen zu lassen und Neuwahlen zu erwirken.

Die Opposition wirft dem seit 26 Jahren autoritär regierenden Staatschef Wahlbetrug vor, auch die EU erkennt die Wahl nicht an. Litauen und die beiden anderen baltischen EU-Mitglieder Lettland und Estland haben bereits Sanktionen gegen weißrussische Regierungsvertreter verhängt, darunter gegen Lukaschenko. Unterstützt wird der Präsident dagegen von Russland. (APA, red, 6.9.2020)