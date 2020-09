Daniil Medwedew locker weiter. Foto: Reuters/ USA Today Sports/ Danielle Parhizkaran

New York – Vorjahresfinalist Daniil Medwedew (24) ist ohne Satzverlust ins Achtelfinale der US Open eingezogen. Der Weltranglistenfünfte aus Russland besiegte J.J. Wolf (USA) klar mit 6:3, 6:3, 6:2 und trifft nun auf Frances Tiafoe (USA). Der an Nummer drei gesetzte Medwedew hatte im vergangenen Jahr ein dramatisches Endspiel in Flushing Meadow in fünf Sätzen gegen den Spanier Rafael Nadal verloren.

Überraschend gescheitert ist der als Nummer 8 gesetzte Roberto Bautista Agut. Der Spanier musste sich nach 3:40 Stunden und einem Fünf-Satz-Thriller dem überraschend starken Kanadier Vasek Pospisil mit 5:7, 6:2, 6:4, 3:6, 2:6 beugen. Der Weltranglisten-94. hatte zuvor auch Landsmann und New-York-Masters-1000-Finalist Milos Raonic ausgeschaltet. Nun ist der 30-Jährige ein möglicher Viertelfinal-Gegner von Dominic Thiem.

Pospisil trifft auf einen anderen Überraschungsmann: Der Australier Alex de Minaur hat allerdings schon öfter auf sich aufmerksam gemacht. Diesmal mit einem Fünf-Satz-Sieg über den als Nummer 11 gesetzten Russen Karen Chatschanow.

Andrej Rublew hat indes in überzeugender Manier seine weiße Weste behalten. Der an Nummer zehn gesetzte Russe besiegte Salvatore Caruso (Italien) mit 6:0, 6:4, 6:0 und bekommt es im Achtelfinale mit dessen Landsmann zu tun: Der an Nummer sechs gesetzte Matteo Berrettini besiegte den Norweger Casper Ruud mit 6:4, 6:4, 6:2 und bleibt damit ebenfalls ohne Satzverlust. Berrettini freute sich neben einem Dreisatz-Sieg auch über seinen wohl größten Fan. Trotz Zuschauerbann wegen der Coronakrise hatte Giovanni Bartocci, ein Restaurantbesitzer in Manhattan, Berrettini außerhalb des Zauns lautstark mit Mikrofon und Lautsprechern angefeuert. "Ich glaube, es gab niemanden, der ihn nicht gehört hat", erzählte Berrettini.

Bartocci,war schon im Vorjahr bei Berrettinis Lauf ins Halbfinale einmal in der Spielerbox gesessen. Nachdem das Restaurant dieses Jahr von einem Feuer zerstört worden ist, kündigte Berrettini an, dass er dem Mann "ein bisschen aushelfen" werde.



Serena Williams weiter auf Kurs

Bei den Damen hat Serena Williams erstmals bei den diesjährigen US Open einen Satz abgegeben, ist aber weiter auf Kurs 24. Grand-Slam-Titel. Die 38-jährige US-Amerikanerin musste gegen ihre Landsfrau Sloane Stephens, die selbst 2017 in Flushing Meadows den Titel geholt hatte, Satz eins abgeben, ehe sie noch sicher 2:6, 6:2, 6:2 siegte.

Auch Australian-Open-Siegerin Sofia Kenin für das Achtelfinale qualifiziert. Nun steht sie nach einem 7:6(4), 6:3 über Ons Jabeur (TUN) auch in ihrer Heimat erstmals im Achtelfinale. Dafür hatte ihre Landsfrau Madison Keys, als Nummer 7 gesetzt und Finalistin der US Open 2017, keinen Grund zur Freude. Sie musste im Match vor Dominic Thiem gegen Marin Cilic im Arthur Ashe Stadium beim Stand von 6:7, 2:3 gegen die Französin Alize Cornet wegen einer Nackenverletzung aufgeben. (APA/Reuters, 6.9.2020)