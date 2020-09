Foda über Rumänien: "Das ist eine Mannschaft, die spielerisch gut ist, die gerne den Ball hat." Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

Klagenfurt – Das österreichische Fußball-Nationalteam hat trotz mehr als neun Monaten Länderspiel-Pause und zahlreicher prominenter Ausfälle an seinen Tugenden festgehalten. Beim 2:1-Sieg zum Auftakt der Nations League am Freitag in Norwegen wurde der Gegner früh im Spielaufbau gestört. Das soll am Montag (20.45 Uhr/live ORF 1) in Klagenfurt auch im ersten Heim-Länderspiel des Jahres gegen Rumänien gelingen.

"Sie spielen einen anderen Fußball", meinte Teamchef Franco Foda am Samstag bei der Rückkehr aus Oslo. "Das ist eine Mannschaft, die spielerisch gut ist, die gerne den Ball hat. Denen müssen wir die Freude am Spiel nehmen, ganz einfach." Gemeinsam mit seinen Assistenten Thomas Kristl und Imre Szabics hatte der Deutsche noch um Mitternacht nach dem Norwegen-Spiel die Vorbereitung aufgenommen.

Konzentration

Das Auftakt-1:1 der Rumänen gegen Nordirland, in dem die Hausherren ihre Überlegenheit nicht in einen Sieg ummünzen konnten, hat Foda mittlerweile in voller Länge gesehen. Bei der eigenen Mannschaft lobte der 54-Jährige vor allem "Begeisterung und Mentalität", die sie im ersten Länderspiel des Jahres gezeigt hatte. "Aber es gilt weiterzumachen. Am Montag haben wir schon wieder ein Spiel. Da gilt es wieder, sich zu konzentrieren."

Mit welcher Formation er das tun will, ließ Foda offen. In seine Aufstellungsentscheidung in Oslo hatte er vor allem den Fitnesszustand seiner Akteure miteinfließen lassen. Kapitän Julian Baumgartlinger und Aleksandar Dragovic etwa saßen zunächst auf der Ersatzbank, weil sie nach dem Europa-League-Aus mit Bayer Leverkusen und dem folgenden Urlaub noch zu wenige Trainingseinheiten in den Beinen gehabt hätten.

Fürsorgepflicht

Die Fitnesswerte seien das eine. Foda lobte aber vor allem die Ehrlichkeit und Offenheit seiner Akteure. Ihr Feedback wolle er sich auch für Montag anhören. "Als Trainer hast du auch eine gewisse Fürsorgepflicht für deine Spieler", meinte der frühere Sturm-Graz-Coach angesichts des ungewöhnlichen Spielplans nach der Corona-Pause. "In dieser Situation musst du ein bisschen vorausschauend denken und planen."

Foda betonte erneut sein Unverständnis, dass in der Nations League nur drei Wechsel zur Verfügung stehen. Seine Schützlinge hatten auf die ersten 90 Pflichtspiel-Minuten der Saison unterschiedlich reagiert. "Ich freue mich aufs Bett", sagte Xaver Schlager am Flughafen Klagenfurt. Der Mittelfeld-Dynamo lobte aber die kurze Anlaufzeit, die das Team nach so langer Pause benötigt hatte. "Es weiß jeder, was seine Aufgabe ist. Wir waren sehr dominant."

Mit der Arbeit gegen den Ball war Foda in Oslo grundsätzlich zufrieden. "Es war sehr gut bis auf das Gegentor. Das hätten wir besser verteidigen können – schon in der Entstehung. Da waren wir vielleicht ein bisschen zu gierig schon." Gierig auf den Ballgewinn.

Möglicher Gegner bei der EM

Gegen Rumänien gibt es nun die nächste Bewährungschance für die ÖFB-Kicker. Rumänien ist übrigens auch ein möglicher ÖFB-Gegner bei der EM-Endrunde im kommenden Jahr. Zwei Play-off-Runden müssen sie im Herbst überstehen, um am 13. Juni in Bukarest Auftaktgegner des ÖFB-Teams zu sein.

Die Premiere ihres neuen Teamchefs Mirel Radoi verlief allerdings nicht nach Wunsch, am Freitag gab es trotz klarer Überlegenheit nur ein 1:1 daheim gegen Nordirland. "Wir können uns die Punkte in Österreich zurückholen", sagte Ex-Nationalspieler Radoi, der Ende des Vorjahres vom U21-Team aufgerückt ist. Nun soll der 39-Jährige eine Mannschaft ohne echte Stars zur EM führen.

Sohn einer Legende

Den größten Namen trägt Ianis Hagi, der Sohn von Rumäniens Fußball-Legende Gheorghe Hagi. Der 21-jährige Offensivspieler von den Glasgow Rangers hat die Erwartungen in seinen bisher elf Länderspielen aber noch nicht erfüllt. Nach dem Auftritt gegen Nordirland gab es bereits Kritik. Diese machte aber auch vor dem Trainer nicht halt.

Radoi hat unter anderem seinen wertvollsten Mittelfeldspieler nicht einberufen. Razvan Marin war erst vor wenigen Tagen von Ajax Amsterdam zum italienischen Erstligisten Cagliari gewechselt. Der 24-Jährige solle sich dort eingewöhnen, lautete die Begründung. "Wir haben ein großes Problem", kritisierte der frühere Deutschland-Legionär Ciprian Marica im rumänischen TV. "Mit wem sollen wir gegen Österreich die Mitte zumachen?"

Kritik am Spielsystem

Scharfe Kritik von Ex-Internationalen hat in Rumänien Tradition. Die "Tricolorii" würden unter Radoi viel zu offensiv spielen, meinte Marica. "Ich habe das Gefühl, dass er die Folgen der Pandemie nicht sieht." Die Spieler seien durch die lange Pause physisch nicht auf ihrem besten Level. Dabei diktierten die Rumänen gegen Nordirland das Spielgeschehen, ließen sich aber bei einem langen Ball in der Schlussphase überraschen.

Hinter dem Sturmduo George Puscas (Reading) und Denis Alibec (Astra Giurgiu) agierte gegen die Nordiren eine Mittelfeld-Raute mit Hagi als Spielgestalter. Ähnlich könnten die Rumänen auch in Klagenfurt antreten. Er könne seinen Spielern aus taktischer Sicht nichts vorwerfen, betonte Radoi. "Es ist wichtig, dass wir Chancen kreiert haben. Das ist der Weg, den wir gehen müssen."

Der Weg zum EM-Ticket

Die noch wichtigeren folgen ab Oktober. Mit zwei Auswärtssiegen im Play-off in Island (8. Oktober) und danach gegen den Sieger aus Bulgarien gegen Ungarn (12. November) würde Rumänien zum zweiten Mal in Folge das EM-Ticket lösen. Gelingt den zuletzt vier Spiele sieglosen Rumänen die Quali nicht, würde Österreichs EM-Auftaktgegner aus dem untersten Play-off-Pfad D kommen – und entweder Georgien, Weißrussland, Nordmazedonien oder Kosovo heißen. (APA, red, 6.9.2020)