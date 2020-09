WISSEN:

Zweimal grün, einmal gelb: Das ist der Farbcode für den Schulbeginn im Osten Österreichs. In den derzeit "grünen" Bundesländern Niederösterreich und Burgenland gelten die mittlerweile als "normal" angesehenen Corona-Verhaltensweisen: Hände waschen, Abstand halten und Maske, wenn kein Platz für den Babyelefanten ist. Aufpassen, Alltagsvorsicht walten lassen. Kennen ja alle.

Wien hingegen startet mit Ampelfarbe Gelb. Das bedeutet, dass außerhalb des Klassenzimmers ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden muss. Maskenpflicht gilt auch "während der Pausen für die gesamte Schulliegenschaft, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann", heißt es in der Covid-19-Schulverordnung des Bildungsministeriums. Zusätzlich können Direktoren eine Maskenpflicht für bestimmte Situationen festlegen, etwa für klassenübergreifende Lerngruppen.

Eine der Fragen, die sicher schnell akut werden wird: Ist mein Kind ein "Verdachtsfall", könnte es mit dem Coronavirus infiziert sein? Dazu heißt es: "Vom Vorliegen eines Verdachtsfalls ist jedenfalls bei einer Körpertemperatur von 37,5 Grad oder mehr oder plötzlichem Verlust des Geruchs- oder Geschmackssinns auszugehen." Die Schulen sollen sich damit an denselben Symptomen orientieren, die Faßmann zuletzt auch in einem Elternbrief kommuniziert hat. In früheren Empfehlungen waren noch Symptome wie Husten genannt worden, was bei Eltern zur Befürchtung geführt hatte, dass ihre Kinder wegen eines Schnupfens nicht in die Schule kommen dürften. Schüler mit Behinderung müssen keinen Abstand zu ihren persönlichen Assistenten und Betreuern halten. Ist es ihnen wegen ihrer Beeinträchtigung nicht zumutbar, müssen sie keine Maske tragen. (nim)