Alles andere als euphorisch fällt auch die Kritik von Christian Buß für Spiegel Online aus. Er vergibt fünf von zehn möglichen Punkten und schreibt: "Insgesamt verliert der Krimi an Wumms, je länger die Handlung voranschreitet. Die Dialoge werden dünner, die Bilder plakativer. Das funktioniert im Wiener "Tatort" in der Regel besser. 'Pumpen' ist die 47. Episode mit Harald Krassnitzer als Ermittler Eisner; am Donnerstag feiert der Schauspieler seinen 60. Geburtstag. Hier verwehrt er sich als zur Fülle neigender Fernsehkommissar in Anbetracht der durchdefinierten Körper bald Alkohol und fettige Speisen. Eine recht spartanische Eröffnung der "Tatort"-Saison 2020/2022 – Party geht anders."

Wie sehen Sie die neue Folge? Top oder Flop?

