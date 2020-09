Sebastian Ofner fährt nach Kitzbühel. Foto: APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER

Kitzbühel – Der Steirer Sebastian Ofner und der Deutsche Philipp Kohlschreiber haben Wildcards für das ATP-Turnier Generali Open ab Dienstag in Kitzbühel erhalten. Der 36-jährige Kohlschreiber hat das Turnier in seiner Wahlheimat 2015 und 2017 gewonnen.

Das Feld wird in Abwesenheit des weiter bei den US Open engagierten Titelverteidigers Dominic Thiem von Fabio Fognini (ITA), Diego Schwartzman (ARG) und Kei Nishikori angeführt. Der Japaner gibt in Kitz sein Comeback nach mehr als einjähriger Turnierpause wegen einer Ellbogen-Operation. "Alles fühlt sich gut an, ich bin jetzt bei 100 Prozent. Ich kann hier sicher eine gute Woche spielen", wurde Nishikori in einer Aussendung der Veranstalter zitiert. (APA, 6.9.2020)