Der deutsche Außenminister forderte Russland auf zur Aufklärung der Vergiftung Nawalnys beizutragen. Foto: AP / Stefanie Loos

Berlin – Der deutsche Außenminister Heiko Maas (SPD) hat Vorwürfe Russlands zurückgewiesen, die deutschen Behörden würden die Ermittlungen im Fall des vergifteten russischen Oppositionellen Alexej Nawalny bremsen. Maas sagte am Sonntagabend in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin", man habe bereits dem russischen Botschafter gesagt, dass man einem Rechtshilfeersuchen Russland zustimmen werde.

"Es gibt auch überhaupt keinen Grund, dem nicht zuzustimmen", so Maas. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, hatte betont, dass Moskau durchaus bereit sei, mit Berlin in dem Fall zusammenzuarbeiten. "Die Berliner Seite muss hier operatives Handeln zeigen", sagte sie im TV-Sender Rossija-24. Eine Anfrage der Generalstaatsanwaltschaft sei bis dato nicht beantwortet. "Wo ist diese Dringlichkeit, auf die sie bestehen?"

Rechtshilfeersuchen soll zugestimmt werden

Maas sprach in der ARD von einer "weiteren Nebelkerze, von denen wir ja in den letzten Tagen schon einige gesehen haben. Und ich befürchte, es wird in den nächsten Tagen auch noch andere geben". Derzeit fänden noch Untersuchungen in der Berliner Charité statt, wo Nawalny behandelt wird. Man habe aber ganz klar gesagt, beim Vorliegen eines förmlichen Rechtshilfeersuchens "werden wir alle Zustimmungen erteilen, die notwendig sind, um Informationen in diesem Rechtshilfeersuchen auch auszutauschen."

Die Berliner Justizverwaltung prüft ein solches Ersuchen der russischen Behörden, wie die Generalstaatsanwaltschaft Berlin am Freitag mitgeteilt hatte. Über dessen Bewilligung werde nach einer Prüfung und gegebenenfalls in Absprache mit den zuständigen Bundesbehörden entschieden.

Maas forderte Russland erneut auf, zur Aufklärung des Falls beizutragen. Wenn Russland keine Beiträge zur Aufklärung liefere, "dann ist das ein weiteres Indiz dafür, dass man etwas zu verbergen hat", sagt der SPD-Politiker. Über Reaktionen und Konsequenzen werde man in den nächsten Tagen auf europäischer Ebene zu sprechen haben.

Vorbehalten gegen Stopp von Nord Stream 2

Mit Blick auf Forderungen, den Weiterbau der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 zu stoppen, über die russisches Gas nach Deutschland transportiert werden soll, sagte Maas, es gebe nach wie vor gute Gründe für die Pipeline. Über 100 Unternehmen seien daran beteiligt, darunter die Hälfte aus Deutschland. Der Außenminister betonte aber auch, er hielte es für falsch, "von vornherein auszuschließen, dass das, was zurzeit stattfindet, überhaupt irgendwelche Auswirkungen auf dieses Projekt haben könnte".

Der Geschäftsführer des Ost-Ausschusses der deutschen Wirtschaft, Michael Harms, sagte in der ARD, seit 50 Jahre gebe es "absolut verlässliche Energiebeziehungen" mit Russland. Auch in den schwierigsten politischen Phasen sei aus gutem Grund daran festgehalten worden. "Ich empfehle das auch diesmal", sagte Harms.

Auch SPD-Chef Norbert Walter-Borjans hat starke Vorbehalte gegen einen Stopp des Pipeline-Projekts Nord Stream 2 angemeldet. Nord Stream 2 sei ein Infrastrukturprojekt, das zu 90 Prozent fertig sei und den eigenen Versorgungsoptionen diene, betonte Walter-Borjans. Sanktionen müssten vorrangig auf andere Bereiche zielen, zum Beispiel auf den Handel oder auf Persönlichkeiten, "die in diesem Regime tätig sind". (APA, 6.9.2020)